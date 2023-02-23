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    「三寶」越南移工拋錨堵車道 沒警示害後方追撞1人慘死

    台中地檢署認為這場死亡車禍的主因，是梅姓越南移工沒做好警示，將他依過失致死罪起訴。（資料照、記者張瑞楨攝）

    台中地檢署認為這場死亡車禍的主因，是梅姓越南移工沒做好警示，將他依過失致死罪起訴。（資料照、記者張瑞楨攝）

    2023/02/23 12:11

    〔記者張瑞楨／台中報導〕29歲梅姓越南移工駕駛同鄉友人的自用轎車，去年6月17日晚間於台中市烏日區拋錨，他沒有做任何警示，貿然把車停在車道上，把整條車道堵住，駕駛轎車的張姓男子一頭撞上由謝姓男子駕駛的前車，謝男轎車被撞得偏離車道，又被內側車貨車撞上，謝男送醫不治，台中地檢署認為貨車駕駛無責任，梅男沒做好警示，張男沒注意前方車況，依過失致死罪將梅、張兩人起訴。

    起訴書指出，梅男上述時間拋錨於國道3號高速公路的輔助車道（位於烏日區），他如果無法立即移動車輛，也應該於後方100公尺處設置故障標誌，但他卻沒有這樣做，任憑車輛堵塞車道，導致後方的王男、謝男駕駛的轎車被堵住，之後，又有張男駕駛轎車，追撞謝男轎車，謝男轎車往前推撞王男的轎車，又往左側滑行，當時陸男駕駛貨車行駛於內側車道，閃避不及撞上謝男轎車，謝男顱內出血、送醫不治死亡。

    台中地檢署認為，梅男見自己闖禍，立刻離開現場（肇事逃逸部分不起訴），警方事後在梅男車內採集指紋、飲料瓶基因，確認是梅男涉案，他沒有做好警示，是這起車禍的重大肇事主因，張男則疏忽未注意前方車況，進而撞上前車（謝男的轎車），台中地檢署將兩人提起過失致死罪公訴。

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