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    詩好像飄浮在茶園 梨山國中小學營造詩意校園

    梨山國中小學美化校園，在綜合教室2樓欄杆打造「山嵐中飄浮的詩」牆。（圖由洪永明提供）

    梨山國中小學美化校園，在綜合教室2樓欄杆打造「山嵐中飄浮的詩」牆。（圖由洪永明提供）

    2023/02/23 11:36

    〔記者歐素美／台中報導〕台中市梨山國中小學最近完成2樓綜合教室外的噴砂玻璃詩牆，嵌在欄杆上的噴砂玻璃板上，印著詩人路寒袖為該校寫的新詩「雲中路」，還有其他飽含梨山印象的「有茶如詩」、「水蜜桃」、「蘋果」、「甜柿」等新詩，這些詩透過玻璃與戶外的景色結合，就像飄浮在茶園、果園中，充滿詩意。

    梨山國中小學校長洪永明表示，詩人路寒袖在前市長林佳龍時代擔任台中市文化局長，曾到梨山國中小學為學生演講，當時他在學校的望山長廊上詩意蹦發，當時學校老師就懇請他為該校寫一首詩，並希望連同他之前的新詩作品，包括「有茶如詩」、「水蜜桃」、「蘋果」、「甜柿」等，因為都是梨山的特產，希望能為學校所用。

    洪永明說，路寒袖在學校演講後不久，就在媒體上發表「雲中路」一詩，學校為美化校園，同時也體現「美感跨域課程」詩的境界，在去年底利用少許經費，將路寒袖的這些跟梨山有關的詩，印在噴砂玻璃板嵌在欄杆上，最近完工，宛如在山嵐中飄浮的詩，真的很有詩意。

    本身也是美術老師的洪永明，上任後不斷爭取教育部經費改善及美化校園，今年除爭取教育部補助偏遠地區學校250萬元，改善學校的司令台、梯間及門，更利用學校少許經費，在校園內打造「山嵐中飄浮的詩」牆，讓人驚艷。

    洪永明說，詩牆除了美化校園外，也結合「美感跨域課程」，教導學生如何寫作新詩，提供學生新詩的範例。

    詩好像飄浮在茶園~, 梨山國中小學營造詩意校園。（圖由洪永明提供）

    詩好像飄浮在茶園~, 梨山國中小學營造詩意校園。（圖由洪永明提供）

    路寒袖為梨山國中小學寫的新詩「雲中路」。（圖由洪永明提供）

    路寒袖為梨山國中小學寫的新詩「雲中路」。（圖由洪永明提供）

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