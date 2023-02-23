北勢國中棒球小將進軍全國賽 中市副議長顏莉敏致贈補給品加油

台中市副議長顏莉敏（中）致贈運動飲料給北勢國中棒球隊。（記者張軒哲攝）

2023/02/23 11:03

〔記者張軒哲／台中報導〕沙鹿區北勢國中近年推廣棒球運動有成，球隊日前成功晉級國中硬式棒球聯賽，將代表台中打進全國賽，今（23）日台中市議會副議長顏莉敏前往學校幫選手們加油打氣，致贈一批運動飲料，並祝福球隊能夠代表台中勇奪佳績。

顏莉敏說，去年北勢國中也取得相當優秀的成績，出賽前自己也和在地企業合作，共同捐贈了練習用的球棒，希望能為小球員們爭取更多的資源，所以她表示今年一樣不可以缺席，一定要來和選手們勉勵，作他們的後盾。

金車大塚公司課長王湘霖表示，公司長期從事社會公益的活動，當了解顏莉敏採購運動飲料是為了來幫北勢國中的選手們加油打氣，公司也決定加碼贊助，希望孩子們能夠得到更多的補給，在賽場上也能有更好的發揮與表現、再獲佳績。

顏莉敏表示，世界棒球經典賽開幕在即，畢業於北勢國中的職棒好手吳哲源今年也入選國家隊，將披上戰袍代表臺灣出賽，相信此次的隊伍中，一定有未來的「北勢之光」，甚至是「台灣之光」。自己也多次爭取經費來補強修繕、強化充實北勢國中、國小棒球練習場的硬體設備，棒球是台灣的國球，只有不斷向下紮根，並讓球員有更豐沛的資源、更安全的練習場所，才能讓台灣棒球繼續在世界舞台發光發熱。

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