教師、教保員調薪 中市議員籲市府補助準公幼

幼兒園教師、教保員薪資調，中市議員陳文政呼籲市府補助，否則排擠幼兒園其他開支，影響教學品質。（資料照）

2023/02/23 10:47

〔記者蘇金鳳／台中報導〕中央規定自今年1月起，準公共幼兒園的園長、教師及教保員每人每月薪資調升，中市國民黨市議員陳文政指出，行政院雖要求準公共幼托薪資調漲，卻未等比例的給予經費補助，憂心多出的人力支出，恐將排擠其他開支，影響幼托品質，希望中市府提出配套，有所補助。

教育局指出，依據中央規定，自今年1月起，準公共幼兒園的園長、教師及教保員每人每月薪資依服務年資至少3萬元至3萬6000元，教育局已將所轄準公共幼兒園因應調薪後所需增加的人事成本函報國教署申請調整收費數額，後續也將協助園方申請園務營運費用，以減輕幼兒園負擔，共同維繫幼生學習品質。

教育局並表示，部分準公共幼兒園的收費如果原本已達國教署規定的收費上限者，中央將額外補助該園園務營運費1年15萬元至30萬元，以協助該園營運，避免因調薪政策而排擠其他開支，影響幼托品質。

市議員陳文政表示，樂見明文規定從業人員薪水調漲，但行政院只調漲薪水，但是人事費用調高，幼兒園的成本就會增加，但中央補助卻是杯水車薪，完全沒有增加比例。

此外，陳文政指出，台中市加入準公幼的業者受限收費天花板，不能依市場機制調整收費，多出的人力費用，卻沒有明文增加補助，恐將排擠其他開支，影響幼托品質。

陳文政強調，很多私幼加入「準公共化」平台，代表這些業者是用自己的場地、資源、人力在為政府執行幼托政策，但人事成本增加，政府又不補助，很多私幼已想要退出平台，建議市府要提出配套措施，提出補助業者的方案，才不會家長、業者、地方政府三輸。

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