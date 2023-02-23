國旅爆發 台中火車站周邊綠空廊道遭批髒亂

市議員鄭功進指綠空廊道有二十號倉庫活化工程正在進行，圍起的圍籬形成治安死角。（鄭功進提供）

2023/02/23 10:36

〔記者蘇金鳳／台中報導〕疫情減緩，國旅大爆發，民眾都會跨縣市觀光，民進黨台中市議員鄭功進指出，台中火車站是台中市的門面，但周邊綠空廊道維護不佳，有人亂塗鴉，垃圾與設施污損遲未改善，要求市府盡快處理，還給市民一個乾淨的台中門面。

建設局表示，綠空廊道有21.7公里，目前由建設局辦理景觀維護管理，為維護美麗景觀，建設局養工處有委託廠商定期景觀清潔及維護作業，以維護台中市都市景觀，經勘查環境維護狀況及設施包含坐椅尚屬良好，惟鐵路橋下橋墩處遭塗鴨部份將函請交通部鐵路管理局妥處。

市議員鄭功進表示，綠空廊道是台中市的門面，旅客抵達台中車站，周遭的市容就是帶給遊客的第一印象，實地走訪後發現，綠空廊道南段許多部分垃圾堆積，座椅設施髒污不堪。

另外，從台中火車站走下綠空廊道的角落，竟更有許多不雅文字的塗鴉，相當難看，此豈是台中市應有門面。

鄭功進並表示，周遭還有因二十號倉庫的活化工程的圍籬，造成角落治安的問題，呼籲市府快完工，讓民眾走到圍籬旁不會安全上的顧慮。

鄭功進提到，綠空廊道，南北段遲遲無法串連，市府應盡快與台鐵溝通，優先把大智北一街至復興路打通，讓民眾前往帝國糖廠與Lalaport更方便，後續也應該打造天空步道串連車站前後區域，強化車站機能，帶動地方發展。

建設局表示，已完成21.7公里綠空廊道建置工程，對於南北無法串聯部分，是屬鐵路局權管台中火車站車專區，建設局針對該區域，已配合交通部公路總局「環島自行車道升級暨多元路線整合推動計畫」規劃路線，藉由指標、標誌（線）、導覽設施、指標牌的優化，藉以強化造訪遊客、自行車騎士引導串連。

台中火車站旁綠空廊道的角落竟有不雅文字的塗鴉，影響台中市的門面。（鄭功進提供）

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