誘豬仔赴柬國賣淫、詐騙不從就毒打 台中殘忍女蛇頭羈押4個月起訴

被害人遭逼迫穿女性內衣毆打凌虐。（警方提供）

2023/02/23 10:38

〔記者許國楨／台中報導〕台中市吳姓女子與人蛇集團勾結，打出「高薪」、「酒店服務」及「招待旅遊」等噱頭，誘騙國人到柬埔寨實則脅迫從事詐騙、性交易等犯罪，一旦被害人不從則以灌水或逼穿女性內衣等方式拘禁凌虐，警方去年9月趁吳女自柬國入境國門時逮人，經羈押4個月後，最近檢方起訴求處重罪。

據查，25歲吳女原本在台從事酒店經紀，去年開始結合柬埔寨當地犯罪集團，在柬國境內多元經營詐欺集團、酒店性交易等多項不法行業，她在臉書、IG等社群軟體以「高薪」、「酒店服務」為廣告，主打「服務生」、「純檯費小姐」等工作，誆稱1台6小時可賺430元美金，並保證不需做S（全套性交易），只要陪唱歌、喝酒或跳舞。

吳女藉此號召不特定女子前往柬埔寨從事酒店陪酒工作，入境後隨即以辦理簽證為由，強行扣押護照並要求簽署工作契約，並於女子反悔不願意繼續陪酒工作後，轉賣至特定會館強迫賣淫；另以「招待旅遊」等藉口，誘騙被害人出境至柬埔寨，強扣護照、沒收手機並私行拘禁凌虐，強迫被害人從事「假投資」等電信詐欺。

期間有被害人不願意配合慘遭毒打、拘禁，多人更曾試圖求救聯繫，但最後只能夠過私下管道付贖金救援回來，台中市刑大偵六隊獲報，報請檢方指揮展開追查，去年9月16日趁吳女回台入境桃園機場時逮人，經檢察官複訊後認定吳嫌涉人口販運等犯罪嫌疑重大，向地院聲押獲准。

吳女經羈押達4個月，被查出除了在台招攬、仲介外還負責代辦機票，目前掌握她已經手20多名台灣人出境柬埔寨，目前約仍有7、8人尚未回台，且從其手機內發現，有同夥因窩裡反而被吳女等人凌虐，手段相當兇殘，幸好警方即時查緝相關人員到案，避免更多人因此受害。

有被害人遇灌水凌虐。（警方提供）

吳女刊登的廣告。（警方提供）

被害人遭拘禁地點。（警方提供）

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