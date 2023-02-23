Line群飆股老師帶牌好心動 婦人匯款被警及時攔截

員警及時趕到銀行勸阻廖婦匯款，保住其辛苦錢34萬元。（民眾提供）

2023/02/23 09:53

〔記者歐素美／台中報導〕台中市豐原區56歲廖姓婦人，去年10月加入股票投資Line群組，群組內以領取飆股及老師帶牌等吸睛手法，讓廖婦心動不已，本月20日到銀行要匯款34萬元，幸行員警覺報警，員警到場及時勸阻，廖婦才驚覺這是詐騙手法，放棄匯款，保住34萬元。

台中市豐原分局豐原派出所警員陳彥勳、劉承宗，20日下午1點左右接獲銀行報案，稱有民眾疑似遭詐騙，需要警方到場協助。員警趕到現場了解，才知廖姓婦人（56歲）去年10月在臉書瀏覽點閱投資廣告，因緣際會加入股票投資Line群組，並經群組成員推薦下載誆稱為理財平台的APP，稱該平台由專員協助代盤操作。

廖婦每日見群組內老師頭頭是道的分析國內外股市，且不斷強調精準投資，又見群組成員回傳的獲利截圖，觀望許久的廖女心動不已，日前平台的專員詢問廖婦是否要協助申購股票時，廖女不疑有他，依其指示在20日前往銀行欲轉帳34萬元至指定的個人帳戶，行員關懷詢問下察覺有異才報警處理。

員警以過往相似案例向廖婦勸說，一一戳破詐團騙術，廖婦才從發財夢中清醒，恍然大悟地打消匯款念頭。豐原分局長劉其賢提醒民眾，詐騙手法五花八門，詐騙集團更常分飾網友、投資顧問等多種角色，透過不同Line帳號與被害人聯絡，呼籲民眾投資應循正常的投資管道，勿將辛苦錢匯入不明個人帳戶，以防血本無歸，如遭遇類似情形可以撥打110或165反詐騙專線向警方諮詢，以保障財產安全。

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