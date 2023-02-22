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    首頁　>　臺中市

    口罩解封國旅大爆發 228假期中市各大飯店前3天已滿房

    台中長榮桂冠酒店目前228前三天均是滿房的，第四天也已到7成5左右了。（台中長榮桂冠酒店提供）

    台中長榮桂冠酒店目前228前三天均是滿房的，第四天也已到7成5左右了。（台中長榮桂冠酒店提供）

    2023/02/22 23:30

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕228的4天連假，台中市區多數飯店前3天都已客滿，第4天也分別達到6至8成，多半以國旅為主，散客比例比團客高一點，至於國外旅客則各國都有；長榮桂冠酒店公關經理陳怡如表示，在疫情嚴重時，住房率最差只到5％，但隨著疫情趨緩，各大飯店約在去年的7、8月恢復以往水準，11、12月已達高點。

    走過疫情陰霾，台中市各大飯店從今年過年就已是滿房，本週的228的4天假期，前三天都滿房，除了最後一天因為隔天要上班，住房率約在6至8成，但比起疫情最嚴重時期，最差住房率只有5%而言，各大飯店已重見春天。

    全台中市房客數最多、達354間的長榮桂冠酒店前3天都已客滿，第4天約7成5，國旅佔8成外國客佔2成，以散客居多。

    金典酒店有222間客房也是3天客滿，第4天近8成，4天的連假8成都是國旅，2成是外國客，散客及團客都差不多。

    新開幕沒多久的台中李方艾美酒店有228間客房，前3天已客滿，第4天有7成，國旅及國外旅客各半，而散客多一些。

    裕元花園酒店共有149間客房，前3天也都客滿，第4天有8成左右，以國旅居多。

    大毅老爺行旅共170間，前3天住房率也已滿，第4天約6成，以散客為主，國旅7成，國外旅客3成。

    日月千禧酒店前3天都客滿，第4天住房率為6成，以散客為主，約9成，國旅佔8成，外國人2成。

    日月千禧酒店前3天住房率都客滿。（日月千禧酒店提供）

    日月千禧酒店前3天住房率都客滿。（日月千禧酒店提供）

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