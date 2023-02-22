228連假安排參山旅遊 賞花、泡湯還可樂騎單車

參山處邀請民眾228連假期間，可安排到武陵農場賞櫻花。（記者陳建志翻攝）

2023/02/22 20:36

〔記者陳建志／台中報導〕228四天連假即將到來，參山國家風景區管理處推薦賞花、泡湯、自行車騎遊，除有全台最夯的賞櫻景點武陵農場的欣賞櫻花盛開，也推薦可安排賞櫻後再到谷關泡湯遊老街。另外，參山轄區「卦山三鐵」、「獅頭山」兩條自行車路線，沿途風光優美，適合大小朋友共遊，歡迎大家把握連假期間，享受春遊。

參山處曹忠猷處長表示，武陵農場遍地櫻花盛開，美不勝收，吸引全台追櫻，形成一股粉紅潮；而武陵地區到處都有可供遊客體驗自然生態的地點，現在正是賞花的好季節，民眾安排賞花後，可順遊到谷關地區泡溫泉，品嚐在地美食後，到捎來步道散步，感受一趟高質感的春天賞花泡湯旅行。

另外，除了賞花泡湯外，還有適合全家大小一起到戶外運動的旅遊行程，民眾可以選擇到「卦山三鐵」、「獅頭山」兩條自行車路線。「卦山三鐵」一直是最受玩騎家歡迎的路線，騎乘路線可暢遊彰化縣田中鎮及二水鄉，途經二水自行車道及八堡圳公園，體驗騎乘單車與火車並肩而行，沿途順遊八堡圳、林先生廟、源泉車站等景點拍照，為全家騎遊之遊留下難忘的回憶。

「獅頭山」自行車路線，騎乘路線則可沿途遊玩獅頭山風景區，本路線途經峨眉湖環湖步道及南庄東村宿舍，尤其峨眉湖景致優美，可體驗坐船感受湖色風光；而周圍3500公尺長的峨眉湖環湖步道，風景怡人，可安排在遊湖前後走一走；民眾也可順遊到南庄網紅知名打卡拍照景點「東村宿舍」，體驗穿日式服飾走老街風情，接續到南庄老街，品嚐在地客庄美食。

參山處邀請民眾228連假期間，可安排到谷關地區泡溫泉，品嚐在地美食，並到捎來步道散步。（記者陳建志翻攝）

參山處邀請民眾228連假期間，可到二水自行車道騎單車。（記者陳建志翻攝）

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