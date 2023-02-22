台74線上什麼都有？快速公路竟出現雙人沙發

台74線快速道路竟出現沙發，警方表示將通知車主到案說明依法開罰。（擷取自台74線即時路況互助會）

2023/02/22 20:13

〔記者陳建志／台中報導〕一輛載著沙發等家具的小貨車18日下午行經台74線快速公路台中大里往潭子方向時，疑似貨物沒綁緊，一個雙人沙發居然鬆脫掉落並佔據內側車道，所幸當時沒有行經的車輛被波及，後續行經的車輛看到也都減速通過，民眾將這段影片PO網，畫面中還可看到闖禍的司機，趕緊將貨車停在外側車道下車撿沙發，網友看到都覺得太誇張，笑稱「家裡缺什麼去74撿就好，上面什麼都有」，警方表示已通知車主到案說明，並依道路交通管理處罰條例開罰。

有民眾18日駕車經過台74線大里往潭子方向路段，赫然發現靠近內側車道路面上竟有1座沙發，將影片PO網並留言「貨物綁好真的很重要！！雙人沙發景觀第一排……」，影片中並可看到，前方沒多遠，掉沙發的小貨車駕駛將車停在外側車道，趕緊下車撿沙發。

網友看到也紛紛留言「這沙發質量不好太輕了！風吹就離家出走了啦！」、「想要沙發，趕快撿」、「之前常跟朋友開玩笑說，家裡缺什麼去74撿就好，上面什麼都有」、「我上次還在上面撿了一個裝柴油的油桶呢，卡到車底下」。

霧峰警分局表示，2月18日下午2點32分接獲民眾報案，指稱台74線大里往豐原方向內側車道有散落軟墊物品，內新派出所員警立即上74線巡邏未發現，已通知車主到案說明並依道路交通管理處罰條例第30條第1項第2款舉發，「汽車裝載時，所載貨物滲漏、飛散、脫落、掉落或氣味惡臭，處汽車駕駛人新臺幣3千元以上1萬8千元以下罰鍰」，警方也提醒貨車駕駛者，裝載貨物應嚴密覆蓋、捆紮牢固，避免行駛途中因震動而鬆脫，危害他人及自身行車安全與秩序。

台74線快速道路竟出現沙發，未將沙發綁緊掉落路面的貨車司機，發現後趕緊下車搬沙發。（擷取自台74線即時路況互助會）

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