視察中科聯外道路工程 林右昌：今年6月完工通車

中科西南向聯外道路工程實地空拍圖。（內政部營建署提供）

2023/02/22 19:17

〔記者林旻臻／台中報導〕內政部長林右昌今日下午與營建署長吳欣修、立委林靜儀、台中市議員張家銨等人，視察台中市龍井區中科西南向聯外道路工程進度。林右昌表示，該工程為生活圈道路建設計畫，總經費18.5億，中央補助用地及工程經費共7.8億，目前工程進度已經來到99％，預計今年6月完工。

林右昌表示，預計完工後可紓緩改善中科台中園區、台灣大道等鄰近區域車潮，並縮短銜接國道1號、3號與台74線等重要道路約10分鐘的通行時間，滿足台中市西屯、龍井、沙鹿與清水等區的交通需求，讓台中周遭生活圈更安全便利。

內政部說明，此聯外道路全長2074公尺、路寬40公尺，周邊規劃人行與自行車道空間及景觀綠美化空間外，也設有可容納電力、電信及有線電視纜線等各類民生管線的共同通道，除有利於未來管理與養護外，也具備減少道路挖掘及延長使用年限的優點。另為降低急降雨所釀成的風險，在道路下方設有滯洪沉砂池，以強化當地防洪抗災能力。

營建署中區工程處說明，工程接近完工，施工廠商施做至西屯路依設計將中央分隔島完成，惟經民眾陳情不可封閉，否則住在遠東街一帶的民眾，需另外繞路才能返家，也有民眾抱持不同看法。目前工程已於今年1月18日辦理停工。

林右昌表示，將秉持道路安全專業考量，在最大公眾利益下，儘速完工並通車，也會請營建署依據地方需求取得共識，以早日紓解交通壅塞問題。

內政部長林右昌、營建署長吳欣修、立委林靜儀、台中市議員張家銨等人視察台中龍井區中科西南向聯外道路工程進度。（記者林旻臻攝）

內政部長林右昌（左2）表示，台中市龍井區中科西南向聯外道路，預計今年6月完工。（記者林旻臻攝）

中科西南向聯外道路工程實地空拍圖。（內政部營建署提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法