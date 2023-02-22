視察中科聯外道路工程 林右昌：今年6月完工通車
2023/02/22 19:17
〔記者林旻臻／台中報導〕內政部長林右昌今日下午與營建署長吳欣修、立委林靜儀、台中市議員張家銨等人，視察台中市龍井區中科西南向聯外道路工程進度。林右昌表示，該工程為生活圈道路建設計畫，總經費18.5億，中央補助用地及工程經費共7.8億，目前工程進度已經來到99％，預計今年6月完工。
林右昌表示，預計完工後可紓緩改善中科台中園區、台灣大道等鄰近區域車潮，並縮短銜接國道1號、3號與台74線等重要道路約10分鐘的通行時間，滿足台中市西屯、龍井、沙鹿與清水等區的交通需求，讓台中周遭生活圈更安全便利。
內政部說明，此聯外道路全長2074公尺、路寬40公尺，周邊規劃人行與自行車道空間及景觀綠美化空間外，也設有可容納電力、電信及有線電視纜線等各類民生管線的共同通道，除有利於未來管理與養護外，也具備減少道路挖掘及延長使用年限的優點。另為降低急降雨所釀成的風險，在道路下方設有滯洪沉砂池，以強化當地防洪抗災能力。
營建署中區工程處說明，工程接近完工，施工廠商施做至西屯路依設計將中央分隔島完成，惟經民眾陳情不可封閉，否則住在遠東街一帶的民眾，需另外繞路才能返家，也有民眾抱持不同看法。目前工程已於今年1月18日辦理停工。
林右昌表示，將秉持道路安全專業考量，在最大公眾利益下，儘速完工並通車，也會請營建署依據地方需求取得共識，以早日紓解交通壅塞問題。