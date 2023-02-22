會計師團體捐1500包白米 何欣純媒合助弱勢助

中華民國會計師公會全聯會、台灣省會計師公會、台中市會計師公會等單位今天結合何欣純立委（右七），捐贈1500包白米給大里、太平慈善團體和社區關懷據點。（記者陳建志攝）

2023/02/22 19:02

〔記者陳建志／台中報導〕中華民國會計師公會全聯會、台灣省會計師公會等單位今天結合何欣純立委，在太平崇正寶宮舉辦「寒冬溫情、溫馨關懷」捐贈白米活動，由會計師團體慨贈白米1500包，捐贈給大里及太平區多個慈善團體，以及38個社區關懷據點，希望能關心弱勢民眾以及社區長輩，也希望接下來立院審查特別預算理性嚴審、速審，讓6000元趕快發放到民眾手中。

此次投入愛心捐贈活動有中華民國會計師公會全聯會、台灣省會計師公會、台中市會計師公會等單位共捐贈1500包白米，經由何欣純立委媒合捐贈給長年從事關懷助弱勢的崇正基金會、玉山慈善會、合濟慈善會、日新慈善會、大里立德里愛心廚房及大里、太平38個社區關懷據點等多個慈善團體。

台灣省會計師公會理事長楊永成表示，會計師公會捐贈白米已經有10多年，每年都捐贈白米給弱勢團體，希望能拋磚引玉，傳達會計師關懷社會的情懷，在會計師專業服務之外也體現人溺己溺的精神，一起投入關懷弱勢的行動。

何欣純說，民代在基層服務，而會計師服務工商稅務，所以最清楚社會脈動、景氣的好跟壞，尤其這幾年因為疫情影響，經濟景氣循環的速度變動非常大，原來台灣的出口還算暢旺，但是從去年下半年急凍，中小企業不是被砍單、抽單、不然就是根本拿不到訂單，在加上全球性的物價通膨，都衝擊到弱勢民眾的日常生活。

在政府稅收有結餘的狀況下，經濟成果本來就該全民共享，何欣純大聲呼籲普發現金6000元，讓民眾直接有感，相關的特別條例昨天終於在立法院表決通過，中央還陸續提出幫助年輕人償還一年就學貸款本金加利息、租屋族跟房貸族現金補貼、還有勞保、健保基金的撥補、平穩電費物價等，這些都需要接下來的特別預算進行處理，她會全力支持，並且再次呼籲在野黨，特別預算應回歸議事討論，可以理性嚴審、但要速審、不要惡意拖延杯葛，因為民眾正在苦苦等候，這些都是民眾期盼渡難關的救命錢。

台中市人文關懷協會理事長黃顯堂表示，關懷據點除了帶領長輩做健康促進，其中最重要的就是供應長輩餐點，但從去年至今物價飛漲、負擔很大，能獲得這些白米捐贈，對據點來說是及時雨；永成社區發展協會理事長劉安成也說，物價上漲募集物資更加困難，非常感謝提供這些白米，讓據點能持續供餐給社區長輩。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法