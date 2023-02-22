國產鮮魚直送吃到飽 台中魚市場聯手星級飯店推廣3種魚

魚業署與台中魚市場、李方艾美酒店合作推出國產海鮮季，市場直送龍膽石斑、午仔魚及鱸魚，3種魚設計10種料理吃到飽。（記者蔡淑媛攝）

2023/02/22 18:49

〔記者蔡淑媛／台中報導〕中國從去年先後暫停台灣石斑魚、午仔魚等魚類進口，政府與民間積極開拓國內外市場，更進一步與台中魚市場聯手五星級飯店台中李方艾美酒店合作，推出國產海鮮季，市場直送龍膽石斑、午仔魚及鱸魚，設計10種料理上餐桌吃到飽，積極開拓國內外的國產魚市場。

農委會漁業署署長張致盛、台中市新聞局長鄭照新及台中魚市場董事長李煥湘等人今天到李方艾美酒店自助餐廳，現場與飯店主廚共同合作製作美味的現烤午仔魚一夜干及三杯龍膽石斑等料理，以行動宣示「台灣國產魚尚青！」

張致盛表示，中國自去年暫停台灣石斑魚進口及12月又對水產品加工新制影響午仔魚等魚類進口，政府結合民間積極開拓國內外市場，午仔魚國內拍賣量增加63%、石班魚增加2.5倍，這次透過直送國產魚（養殖魚）與星級飯店合作，透過國際主廚烹調，消費者可以吃到不同於家庭烹調的魚料理，希望引起國內外消費國產魚興趣，後續也納入虱目魚、台灣鯛及貝類文蛤、牡蠣等，提高消費國產海鮮的興趣。

台中魚市場總經理黃瑞呈表示，台中魚市場是中部地區漁獲最大集散地，拍賣量中以國產魚占4成多、近海魚占2成，而且整體拍賣價格也比北部高約每公斤20到30元，品質優良，現在與星級酒店合作直送，品質有把關，共同推廣國產魚，也希望帶動台中觀光。

李方艾美酒店新食譜全日餐廳從3月到6月國產海鮮季，首波主打春夏盛產的龍膽石斑、午仔魚及鱸魚，主廚跳脫傳統常用的清蒸或乾煎手法，依照這3種魚種不同口感，調製台式三杯、法式香料、德式酸菜等多達10種風味料理，讓消費者每天吃魚都不會膩。

魚業署與台中魚市場、李方艾美酒店合作推出國產海鮮季，市場直送龍膽石斑、午仔魚及鱸魚，3種魚設計10種料理吃到飽。（記者蔡淑媛攝）

魚業署、台中魚市場與台中李方艾美酒店推出國產海鮮季，市場直打龍膽石斑、午仔魚及鱸魚，設計10種料理上餐桌吃到飽。（記者蔡淑媛攝）

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