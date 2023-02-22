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    中市石岡分隊列歷史建築 新廳舍動土

    石岡消防分隊被列中市歷史建築，具80年歷史。（記者張軒哲攝）

    石岡消防分隊被列中市歷史建築，具80年歷史。（記者張軒哲攝）

    2023/02/22 18:42

    〔記者張軒哲／台中報導〕中市消防局石岡分隊現有廳舍前身為日治時期的石岡分駐所，具有80逾年歷史，已被列為歷史建築。市府已編列近1億元預算進行遷建廳舍，總樓地板面積提升5倍大，將容納更多消防車輛和消防人力進駐。市長盧秀燕與內政部長林右昌攜手主持動土儀式，林右昌表示，他當部長後，首個外縣市行程就是到台中石岡，肯定台中重視消防，在消防空間、車輛、人力均大幅提升，中央與地方合作，把人民的安全放在第一位。

    今日典禮內政部消防署長蕭煥章、中市消防局長孫福佑、新聞局長鄭照新、水利局長范世億、立委江啟臣、市議員吳振嘉、蔡成圭、陳成添、蕭隆澤、邱愛珊等人共襄盛舉。

    中市消防局說明，石岡分隊遷建工程預計明年12月底完工、114年6月落成啟用；新建廳舍規劃地上3樓，包含內含器材室、車庫、值班台、辦公室、寢室、備勤室、會客室、義消辦公室、婦宣辦公室及水域訓練教室等空間，可容納人數將擴增至36人，有效提升救災戰力。

    消防局長孫福佑表示，由於石岡區地理位置鄰近豐原、東勢、新社，使石岡分隊時常支援鄰近地區救災救護案件；另外轄區包含石岡水壩及大甲溪，過往有許多戲水、溪邊遊憩、釣魚意外受困沙洲的救溺案件，因此石岡分隊是地方重要的消防及水上救生戰力，未來透過全新設備、資源結合訓練有素的專業人力，為山線市民提供更完善的服務。

    台中市長盧秀燕（右）與內政部長林右昌（右二）主持石岡消防分隊新廳舍動土典禮。（記者張軒哲攝）

    台中市長盧秀燕（右）與內政部長林右昌（右二）主持石岡消防分隊新廳舍動土典禮。（記者張軒哲攝）

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