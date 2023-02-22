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    繼業務員命案後 台中地院第二件國民法官審理街友命案

    這起街友命案發生後，警方趕抵現場，地上還有行兇時的玻璃酒瓶碎片。（民眾提供）

    這起街友命案發生後，警方趕抵現場，地上還有行兇時的玻璃酒瓶碎片。（民眾提供）

    2023/02/22 15:34

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市黃姓、廖姓街友經常聚集街頭抽菸喝酒，2022年11月5日上午，因抽菸喝酒與金錢糾紛起口角，大打出手之際，黃男持酒瓶重擊廖男致其頭破濺血倒地，送醫搶救不治，台中地檢署依殺人罪起訴黃男，將由台中地院的國民法官審理，這也是繼業務員命案之後，台中地院第二件國民法官審理案。

    國民法官新制今年元旦正式上路，全國首宗、也是台中地院第一起，由國民法官參與審理的重大刑案，是22歲黃姓業務員，涉嫌於去年因債務與業績分配，爭執時殺害施姓同事，此案由刑事第四庭審理，庭長唐中興擔任受命法官與審判長，未來另有二名陪席法官、選任的六名國民法官，共九人審理此案，預計本月24日上午召開準備庭。

    至於台中地院第二審國民法官承審案，是61歲黃男與45歲廖男，兩人是常聚在一起抽菸喝酒的「酒友」，去年11月5日上午10時許，兩人又相聚喝酒，卻為了黃男請廖男喝酒抽菸，廖男沒有回請等問題，以及雙方金錢債務糾紛而口角，一言不合大打出手。

    黃男涉嫌持空米酒玻璃瓶，重擊廖男的頭部，直到酒瓶打碎在地，警方獲報趕往時，只見現場玻璃碎片滿地，當場逮捕已被其他民眾制伏在地的黃男，也將倒臥血泊中的廖男緊急送醫，廖男翌日上午死亡，黃男被捕時說，「我請他（指黃男）抽菸、喝酒，還借錢給他」，台中地檢署聲請羈押獲准，並於昨（21）日依殺人罪起訴黃男。

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