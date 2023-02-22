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    好像遇過？警盤查酒駕男好眼熟 對方秒回「上次就你抓我的」

    李男因拒測收下18萬元罰單。（警方提供）

    李男因拒測收下18萬元罰單。（警方提供）

    2023/02/22 15:32

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市警方19日盤查一名酒駕男子直覺很眼熟，詢問「好像遇過你喔？」，對方竟秒回：「上次就你抓我的咩！」還說正準備開到路旁停車找代駕，但隨即被員警打臉，男子眼見辯解不成，捶了路旁施工鐵籬一拳，發洩懊惱情緒，最後仍苦吞18萬元的拒測罰單。

    台中市第五分局水湳所警員施志賢，當天上午9點多執行取締交通違規守望勤務，在中清路二段與經貿三路口發現一輛白色自小客車自路邊停車駛出後未打方向燈攔查，發現車上包含24歲李姓駕駛等三人均未繫安全帶，要求靠邊停車，不料李男未搖下車窗回應，似有拒絕盤查意圖。

    施員見狀趕緊騎車阻止自小客車，李男這才靠路邊停接受盤查，下車時施員見他面帶酒容、酒氣，詢問是否有飲酒，只見李男默不吭聲，施員告知需做酒測，並進行酒測、拒測相關權利告知，拒測可處18萬元罰鍰，當場移置保管該汽機車、吊銷其駕駛執照及施以道路交通安全講習。

    李男聽完直接決定拒測，施員也依道路交通管理處罰條例相關規定，製單舉發，取締過程中，施員見其很眼熟詢問「好像遇過你喔？」，李男說：「上次就你抓我的咩（去年12月）」，並辯解正準備開到路旁要停車找代駕，只是被施員打臉戳破：「都從路邊停車駛出已有駕駛行為，有錄影存證不必多言」。

    巧的是上次被施員查緝李男也是用這個相同理由，李男眼見辯解不成，還捶了路旁施工鐵籬一拳，懊惱之情溢於言表；第五分局呼籲，飲酒應適量，醉不上道，若有用車需求應尋代駕服務或搭車回家，切勿稍事休息便駕車上路，千萬不可心存僥倖，警方絕對嚴加取締強力執法，以免危害自己與其他用路人之安全。

    h4>☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    警方攔查白色自小客。（警方提供）

    警方攔查白色自小客。（警方提供）

    警方發現車上3人均未繫安全帶。（警方提供）

    警方發現車上3人均未繫安全帶。（警方提供）

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