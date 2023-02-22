拋摔打頭害早產男嬰兩度「雙眼上吊」險喪命 保母被判5年半

陳女否認虐嬰，還指男嬰是在自己家中受虐，台中地院不採信而重判陳女。（資料照）

2023/02/22 14:49

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市陳姓女保母，2020年底受林姓夫妻委託，照顧其8個月大的兒子（早產兒），陳女卻認為早產男嬰很愛哭鬧，多次用搖晃、拋摔、打擊頭部身體等手法施虐，導致男嬰嘔吐、雙眼上吊、顱內出血、腦萎縮等嚴重後遺症，一度命危送入加護病房，台中地院審理時，陳女全盤否認暴力虐待，測謊卻顯示她說謊，她還辯稱是男嬰是在自己家中受虐（指父母、祖母施虐），法官依「成年人故意對兒童犯傷害致人重傷罪」判刑5年6月，可上訴。

判決書指出，林姓夫妻的兒子早產，2020年12月至2021年3月，委託大甲區陳女照顧，不料，陳女卻認為年齡僅約8個月大的男嬰愛哭鬧，屢次對男嬰以不詳方式，打擊頭部與身體，或用力搖晃、丟拋摔男嬰，導致慢性顱內出血、視網膜出血與積液、癲癇與腦萎縮，手術之後仍有嚴重後遺症。

醫院診斷顯示，至今被害人（男嬰）仍有受虐性腦傷、腦萎縮的不可逆腦損傷，導致癲癎，肢體機能重大難治的重傷害。

去年3月5日間，男嬰的外婆到陳女住處探視金孫，發現嘔吐、眼睛上吊、身體瘀傷、四肢不動等異常狀況，趕緊把孫子送醫，醫師檢驗傷勢嚴重，有生命危險，送入加護病房並通報警方，陳女全盤否認施暴，她辯稱男嬰發展遲緩，她有向父母反映，可能不適應環境，請父母轉換保母。

陳女否認施虐，針對自己測謊沒通過，她辯稱自己有宿疾，不適合測謊，且測謊報告不得作為認定犯罪的唯一證據，他她還強調，本案事證不足證明她傷害或凌虐男嬰，「合理解釋應係被害人（男嬰）在家中受虐」。

法官卻認為，男嬰由父母委託陳女照顧，在委託陳女之前，之發展及成長均正常，無腦部受創等傷勢，交由陳女照顧後，卻有上述的受虐性腦傷症狀，陳女對照男嬰的父母、祖母，陳女較可能是傷害或施虐的行為人，另外，男嬰兩度「出現眼睛上吊（即意識改變）等受虐性腦傷表徵」，都是陳女照顧期間發生，顯示陳女就是施虐行為人，據此判刑5年6月，可上訴。

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