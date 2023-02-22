南部水情嚴峻 盧秀燕籲水力發電要兼顧民生用水

台中市長盧秀燕關心石岡水壩大甲溪水情。（記者張軒哲攝）

2023/02/22 13:13

〔記者張軒哲／台中報導〕台灣南部地區已許久未降大雨，面臨30年來大旱，台水公司昨（21）日宣布，3月1日起台南地區將減量供水。由於兩年前中部地區面臨乾旱與限水困境，加上也一段時間未降大雨，德基水庫蓄水量逐日下降，台中市長盧秀燕今日上午9時將前往石岡水壩視察。她強調首要任務在保障民生用水充足，工業用水與農業灌溉用水則將配合中央政策因應，並呼籲民眾節約用水。

中部地區兩年前上半年面臨半世紀大旱，德基水庫前年5月水庫蓄水率一度下探3%，創47年來水位新低，隨著颱風季陸續降雨，用水壓力才緩解。昨日德基水庫蓄水量為80.3%。去年梅雨季屢屢降雨，德基水庫6月蓄水率突破9成5，一度逼近滿水位，下半年蓄水率穩定維持在9成，但台中市近期少有降雨，德基水庫近日蓄水量恐跌破8成。

盧秀燕指出，核二廠2號機3月後除役，經濟部將加強水力發電補電，但為了水力發電，水放流掉，恐導致中部缺水，呼籲中央要注意民生用水問題。

媒體提問，盧秀燕對中央北水南送計畫的看法，盧秀燕表示，如果中、北部水源充足，北水南送當然沒有問題，管線也應部署，不過若水源不足的話，空有管線建置而無水可送，可能是需要面臨的問題，所以中央可能要思考，管線建置與水源調度以外，更重要的是水從何來，有沒有缺水、有沒有水可以供應，這才是一個問題。

水利署副署長黃宏莆表示，有關發電與用水部分，目前原則上會評估下游用水量，例如石岡壩1天約供應100多萬噸用水量，將運用群壩，包含德基水壩、青山壩、谷關壩到後續的馬鞍壩、石岡壩等水資源，在用水總量之下，讓台電公司依照尖峰流量需求適量發電，在水資源與發電之間取得平衡，這些都是非常重要的事情。

盧秀燕至石岡水壩關心大台中地區用水情況。（記者張軒哲攝）

德基水庫2月蓄水率約8成。（記者張軒哲攝）

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