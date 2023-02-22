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    中捷自24日起 逢假日前下午班距由6分50秒縮短為6分鐘

    因應假日前一天下午湧現乘車人潮，台中捷運將自2月24日起縮短放假日前夕午尖峰時段班。（中捷公司提供）

    因應假日前一天下午湧現乘車人潮，台中捷運將自2月24日起縮短放假日前夕午尖峰時段班。（中捷公司提供）

    2023/02/22 11:17

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕疫情趨緩，室內可不用戴口罩，出遊大解封，民眾假日返鄉與出遊的旅運需求增加，連帶提升台中捷運於假日前下午的尖峰時段運量，台中捷運公司將自2月24日起，加密假日前下午尖峰時段（17時至19時）班距，由現行6分50秒縮短為6分鐘。

    中捷公司表示，隨疫情緩解及防疫措施鬆綁，民眾出遊意願增加，車站周邊各項活動亦陸續恢復舉辦，使旅運量明顯回升，去年12月及今年1月連續兩個月的月運量均突破百萬人次，創下通車以來新高。

    中捷公司指出，今年2月運量持續成長，以平均日運量來說，2月1日至21日平均日運量為3萬4350人次，已超過去年12月的3萬4113人次，即將到來的228連假預計還會帶來一波運量高峰。

    中捷公司說明，由於許多民眾會在假日前一天提早返鄉或出遊，假日前的下午尖峰時段，高鐵站往來市區的旅運需求增加，中捷現行平日時刻表尖峰班距為6分50秒，經評估人潮集中狀況，將自2月24日起於假日前的下午尖峰17時至19時，將班距縮短為6分鐘，提供更高運能滿足旅運需求。

    中捷公司表示，捷運綠線每列車於月台側有10個車門，當候車人潮眾多時，請依照月台地面標示分散候車，可節省上車時間，上車後請往車廂內移動，共同維護乘車品質。

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