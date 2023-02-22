有上香未獲神明同意 賊偷「虎爺」金牌上演苦情戲

林男雖向神明上香，卻沒取得神明同意就偷走金牌。（警方提供）

2023/02/22 10:42

〔記者張瑞楨／台中報導〕以打零工為業，且經常偷寺廟財物的32歲林姓男子，前天（20日）晚間，跑到中市南屯區忠勇路一間廟宇，偷虎爺金牌與香油錢，廟方損失共計2萬餘元，他在網咖呼呼大睡時落網，卻又猛打「悲情牌」，上演苦情戲碼，不願說出金牌下落，宣稱偷竊所得已經用於繳自己受傷的醫藥費，他是苦命人，警方發現他雖向神明上香，卻沒告知神明他要拿金牌錢財，昨天（21日）依竊盜罪移請台中地檢署偵辦。

前天晚間7時許，廟方向台中市警察局第四分局春社派出所報案，指稱虎爺金牌與香油錢被竊取，損失達2萬餘元，員警立即封鎖現場，通知鑑識小隊採證，調閱案發現場周圍的監視器，發現林男先是假意進入寺廟拜拜，向神明上香，但他沒有告訴神明，也沒擲筊獲得神明同意，就趁四下無人時，「摸走」虎爺身上配戴的金牌，離去之際，又瞥見一旁的香油錢箱，隨手抓了一把錢幣，騎乘機車逃逸。

林男犯案時，身穿背後繡北部「永平工商」學校字樣的外套，此外套很醒目，但他與這所學校無關，他是撿到這件學校的外套，當時是穿自己的便服，員警掌握此特徵，循線於中市北屯區一間網咖，不到12小時，就逮捕正呼呼大睡的林男。

林男被捕後上演「苦情戲」，他不願意吐露金牌與香油錢下落，他宣稱自己前陣子受傷，向醫院賒欠醫療費，金牌與香油錢都已拿去給醫院繳納醫療費，警方昨天依竊盜罪移請中檢偵辦。

林男穿著拾獲的永平工商外套行竊。（警方提供）

林男得手後騎機車離去。（警方提供）

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