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    中市議員建議研擬凍卵醫療補助 衛生局︰函請國健署辦理

    市議員邱愛珊建議市府補助凍卵費用。（邱愛珊競總提供）

    市議員邱愛珊建議市府補助凍卵費用。（邱愛珊競總提供）

    2023/02/22 10:40

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕很多女性希望有穩定收入再生育，但已過了適育年齡，體恤女性生育，中市國民黨市議員邱愛珊表示，很多女性願意先凍卵後生育，但凍卵費用約落在10萬以上，致使錯失保留卵子最佳時機，又因晚婚年齡太高而無法生育，建議市府研擬凍卵醫療補助，力推先試先行。

    台中市政府衛生局表示，建議應由中央制定政策、統一執行，衛生局將函請國民健康署研議辦理。

    衛生局並指出，目前市府已提供的生育服務，包括衛生局提供「台中市婚後孕前健康檢查補助」，補助對象為配偶一方設籍台中市、已婚尚未生育者，補助男性680元、女性1870元，幫助雙方即早瞭解自身健康狀況，儘早治療。另外，衛生福利部自110年7月1日起也擴大辦理「體外受精（俗稱試管嬰兒）人工生殖技術補助方案」，一般不孕夫妻首次申請最高補助10萬元。

    市議員邱愛珊表示，面對少子化及晚婚、遲育女性增加趨勢，但凍卵費用約落在10萬以上（包含卵巢功能評估、療程費用），且每年須負擔一筆後續冷凍保存費，費用高昂負擔沉重，影響女性生育意願。

    她建議，若市府可協助補助女性在最佳生育年齡保留較為優質卵子增加未來生育機會，應可提升女性生育意願，台中市為台灣第二大城市，許多南北往來的女性在台中工作、成家立業，生育問題也無法隨心所欲，建議市府研擬凍卵醫療補助，力推先試先行。

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