水利署規劃保留中市中央公園20口井 允諾僅抗旱備用

水利署在兩年前台中市旱災時，在中央公園開了20口井。（水利署提供）

2023/02/22 09:17

〔記者蘇金鳳／台中報導〕兩年前台中市面臨百年乾旱，水利署在中央公園開鑿20口抗旱深水井，成效良好，現今水利署將保留下來做為抗旱井，但市議員楊大鋐及居民質疑水質及抽水量太多，要求公告且只限抗旱時期用；水利署副署長王藝峰表示，水井只會用在抗旱，也會公告水質及抽水量，水質並透過第三方檢測。

2年前台中市發生百年乾旱，水情吃緊，還實施分區供水，而水利署與市府規劃在中央公園開鑿抗旱水井，共20口，不但水量豐沛且水質好，當年發揮抗旱效果，水利署希望這20口不要封井，能夠成為抗旱儲備井。

水利署最近至西屯區進行中央公園20口抗旱深水井抽水說明，市議員楊大鋐表示，地方居民對於深水井及地下水水質有疑慮，要求水利署抽取該地區地下水時僅限抗旱時期，且應盡資訊公開義務，公告每日水質檢測數據，以安民心。

楊大鋐表示，先前台中抗旱時有將地下水混入自來水供家戶用水，惟地下水未經淨水場，致民眾對地下水供民生用水的水質多有疑慮。

楊大鋐表示，中央公園的20口深水井，是水利署因應旱情所闢建，要求應於抗旱時期有中央發函命令方可啟動，且啟動抽水前需委由第三方單位檢驗水質，並公開每日抽水的相關檢測數據，以利民眾了解。

水利署副署長王藝峰表示，中央公園20口井是抗旱的備用井，當初開闢的設計是每日最多可抽1千萬噸，在兩年前啟用後，5月1日至6月21日共抽了110.58萬噸，發揮功效。

王藝峰強調，此20口抗旱深水井未來一旦啟用，不會每一口都同時啟用，以減少噪音，而且抽水量及水質都會現場公告，水質會透過第三方檢測，以讓民眾安全使用。

水利署在中央公園的觀測井。（水利署提供）

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