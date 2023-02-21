大甲媽遶境4月中旬起駕 警將加強勸導維護治安

台中市警察局長李文章20日至烏日分局慰勞員警。（警方提供）

2023/02/21 20:17

〔記者林旻臻／台中報導〕苗栗縣白沙屯媽祖甫完成9天8夜徒步進香之旅，為感謝辛勤維護鑾轎安全與交通疏導勤務的警察同仁，台中市警察局長李文章昨（20日）至烏日分局慰勞員警並表示，白沙屯媽祖進香結束後，緊接著還有4月中旬大甲媽祖遶境，警方將事前勸導各陣頭、香壇負責人等地方人士，應遵守法律及相關規定，確保遶境順利。

李文章與烏日分局長尤啓南，拜訪烏日、大肚、龍井地區的議員及地方重要人士，並聽取意見。李文章表示，大甲媽祖遶境將在4月中旬登場，為避免活動期間，各陣頭、幫派組織以搶轎等名義，藉機滋事以擴大勢力，將事前約制、勸導各陣頭、香壇負責人，應遵守法律及相關規定，確保遶境順利。

另針對10大肇事路口，透過改善交通工程、宣導交通安全、精準執法取締，期降低交通事故發生，警察局重視同仁的聲音，召開員警座談會，聆聽意見，優化辦公環境，提升工作士氣。

尤啓南表示，針對交通事故防制，警方即時、主動邀集相關單位，共商交通工程改善，並於轄內易肇事路口加強取締違規並宣導交通安全，期盼透過深入社區辦理交通宣導活動，提醒民眾道安觀念，共同維護用路人安全。

台中市警察局長李文章20日至烏日分局慰勞員警。（警方提供）

台中市警察局長李文章與烏日分局長尤啓南拜會地方人士。（警方提供）

李文章表示，針對4月中旬大甲媽祖遶境，警方將事前勸導各陣頭、香壇負責人等地方人士，應遵守法律及相關規定，確保遶境順利。（警方提供）

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