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    首頁　>　臺中市

    阻詐逾5億！銀行員、超商店員獲表揚 盧秀燕鞠躬感謝

    市長盧秀燕在今天治安會報中，公開表揚阻詐有功的金融機構行員、超商店員。（記者許國楨攝）

    市長盧秀燕在今天治安會報中，公開表揚阻詐有功的金融機構行員、超商店員。（記者許國楨攝）

    2023/02/21 18:54

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市警局統計警民聯阻防詐成果，去年全年共成功阻詐940件、攔阻金額超過5億元，較前年都成長許多，市長盧秀燕在今天治安會報中，除公開表揚阻詐有功的金融機構行員、超商店員，也深深一鞠躬，感謝他們守護民眾財產的用心，成為警方強而有力的夥伴。

    針對反詐騙工作，台中市警局領銜市府各局處成立打詐台中隊，除在各項媒體平台全力投放反詐騙宣導資訊，因應疫情趨緩，更火力全開強化實體宣導作為，也針對易成為詐騙手法被害人之銀髮族群，辦理長者識詐桌遊活動後，調查長者回饋建議及防詐知識吸收情形，客製化提升長者參與體驗，宣導活動不流於形式。

    此外，市警局訂頒「警銀聯阻防詐」協作計畫，長期與銀行機構及超商合作攔阻民眾遭詐騙款項，經統計，去年全年度共成功阻詐940件、攔阻金額高達5億4461萬餘元，相較前年同期攔阻670件、4億312萬餘元，在阻詐件數及金額都顯現警銀聯阻有效發揮功能，及時保障市民財產。

    而市府今日召開今年首次治安會報暨公安會報，市長盧秀燕除感謝市警局等單位於農曆年假期間善盡職守，讓市民安心過好年，也表揚金融機構行員與超商店員，肯定古道熱腸的他們見義勇為、有效防詐，成為警方強而有力的夥伴，更感謝他們善盡企業及個人責任，替治安貢獻心力，讓台中更安全、更好。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    盧秀燕也深深一鞠躬，感謝他們守護民眾財產的用心。（記者許國楨翻攝）

    盧秀燕也深深一鞠躬，感謝他們守護民眾財產的用心。（記者許國楨翻攝）

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