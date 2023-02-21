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    中市國小樹枝雜亂遲未修剪 民代批市府程序冗長無效率

    大里崇光國小靠近人行道的樹木過於茂盛遲未修剪，林德宇議員批評市府程序冗長無效率。 （記者陳建志攝）

    大里崇光國小靠近人行道的樹木過於茂盛遲未修剪，林德宇議員批評市府程序冗長無效率。 （記者陳建志攝）

    2023/02/21 18:26

    首次上稿 17:29
    更新時間 18:26（新增教育局回應）

    〔記者陳建志／台中報導〕台中大里區崇光國小校園緊鄰人行道的樹木茂盛，民眾經過一不小心還會被樹枝打到，民進黨台中市議員林德宇去年12月辦理會勘，當時就決定由學校向教育局提報修剪計畫，沒想到學校1月19日提出計畫，至今又過了1個月還是沒修剪，林德宇痛批盧秀燕市長帶領的行政團隊漠視校園危機，冗長的行政程序已造成師生、民眾不便。

    林德宇表示，去年接獲東興里長許榮良陳情，大里崇光國小靠近人行道樹木生長太過茂盛，不但遮蔽光線，部分樹枝還垂落，行人通過擔心被打到還要低頭閃避，但是因修剪經費龐大，學校無力自行負擔，服務處去年12月曾邀市府教育局會勘，決議由學校向教育局提報修剪計畫，並由建設局養工處代辦處理。

    林德宇指出，學校已在今年1月19日提報修剪計畫，所需經費約40萬元，但至今已過了1個月卻無下文，了解後才發現教育局將全市校園樹木修剪工程，委由建設局養工處代辦，當學校提報修剪計畫後，還需經過教育局內部審議、按經費額度及急迫性排定修剪名額及順序，並經養工處排勘後，才派廠商進場修剪，行政程序過於冗長，無法即時進行修剪，讓師生、民眾暴露在危險之中。

    林德宇要求，除每年編列2000萬年度校園樹木修剪預算，教育局也應編列一筆經費，針對具有急迫性的學校先行處理，縮短行政流程，避免冗長的行政流程影響師生權益。

    市府教育局指出，教育局每年進行2至3次校園修剪樹木統一作業，彙整有需求的學校名單，委由市府建設局養工處發包後施作；大里區崇光國小樹木修剪已列入今年的第一批執行名單，待養工處完成發包作業後，即可排勘修剪，目前正加速處理中，務使學校環境更安全。

    大里崇光國小靠近人行道的樹木過於茂盛，一不小心就可能打到路過的民眾和師生，市議員林德宇批評去年12月就會勘，至今遲未修剪，行政效率太差。 （記者陳建志攝）

    大里崇光國小靠近人行道的樹木過於茂盛，一不小心就可能打到路過的民眾和師生，市議員林德宇批評去年12月就會勘，至今遲未修剪，行政效率太差。 （記者陳建志攝）

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