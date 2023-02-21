台中「搜救犬英雄」協助土耳其救災 表揚會中向「她」獻吻

協助土耳其救災的台中「搜救犬英雄」，表揚會中趁機向「她」獻吻。（記者蘇孟娟攝）

2023/02/21 16:57

〔記者蘇孟娟／台中報導〕土耳其日前發生強震，台中市消防局特搜大隊、搜救犬隊及隨隊獸醫師，也在第一時間參與內政部消防署聯合地方縣市搜救隊伍組成的「台灣搜救隊」，前往土耳其進行救援任務，台中搜救團隊完成任務返國，今日台中市長盧秀燕表揚相關救援英雄，盧秀燕還特別送給搜救犬腿腿與Melody關節保養品，慰勞辛勞，受贈營養品的搜救犬當眾獻吻盧秀燕「回禮」，超懂事反應引來觀禮者會心一笑。

土耳其2月6日發生強震，傳出重大災情，消防局指出，此次土耳其強震造成超過5000座建築物倒塌及3萬人罹難，台中市消防局長孫福佑第一時間立刻下令整裝待備，聯繫內政部，共同組成台灣搜救隊，派出搜救犬隊隊員洪瑞宏、莊項評搭檔搜救犬Melody、腿腿及獸醫師邱裕龍，台中市出勤人員被指派至第二梯次，自2月9日至12日，持續救援72小時，也成功從斷垣殘壁中找到生還者。

市府今表揚肯定搜救英雄，盧秀燕今指出，搜救隊第一時間搭乘專機到土耳其協助拯救生命，克服時差與嚴峻天氣，在處處危險可能崩塌的瓦礫堆中，或面對情緒激動的災民，在災區持續奔走搜救不間斷，感謝他們英勇救難，更是台中之光。

今日表揚會中，盧秀燕除公開表揚並頒發獎勵金，感謝搜救人員的辛勞外，另特別準備關節保健品給搜救犬Melody、腿腿，照護搜救犬的健康，頒獎時，搜救犬好奇嗅著盧秀燕手中的保養品手牌，表揚後盧秀燕趨前觸摸搜救犬表達肯定時，搜救犬趁勢數度「獻吻」市長，超懂事「回禮」，讓觀禮者會心一笑。

消防局表示，台中市搜救犬隊是全台第一支擁有隨隊獸醫師的搜救犬隊，並與中興大學簽訂MOU，長期由中興大學「浪愛齊步走」團隊獸醫師提供醫療保健診療，讓搜救犬維持在最好的身心狀態下面對任務挑戰，並於國內外發生重大災害時與搜救犬隊共同出勤。此次救災隨隊獸醫師邱裕龍即為「浪愛齊步走」團隊成員，更是此次搜救隊唯一的獸醫師，守護搜救犬健康，讓救災無後顧之憂。

盧秀燕今表揚參與土耳其震災救援的台中搜救隊成員。（記者蘇孟娟攝）

表揚會中盧秀燕另送上關節保養品慰勞參與土耳其救災的台中「搜救犬英雄」。（記者蘇孟娟攝）

協助土耳其救災的台中「搜救犬英雄」，表揚會中趁機向「她」獻吻。（記者蘇孟娟攝）

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