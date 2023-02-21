中市府計畫在環中路口立警察人形立牌 議員批作秀

中市府計畫在環中路與五權西路口立警察人形立牌，遭市議員吳佩芸批作秀（市議員吳佩芸提供）

2023/02/21 16:21

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市政府警察局近日為要強化環中路與五權西路口的交通安全管理，以提升「見警率」為由，預計在路口處增設「警察人形立牌」，時代力量市議員吳佩芸指出，要改善險象環生的路口，應該從妥適的標線、號誌設計做起，讓車流用最直覺、自然的方式分散開來，而不是放一個人形立牌，徒增駕駛分散注意力的風險。

交通局表示，經過交通局與警察局於2月1日現場會勘，該路口事故態樣以「未注意車前狀況」、「變換車道與方向不當」為主，已研議交通工程改善措施，以降低路口肇事，如提前於環中路與公益路口南下方向增設「直行車靠左行駛」標誌等；也將持續觀察路口交通狀況，滾動式檢討交通工程改善措施。

警察局表示，針對環中路與五權西路口，除增設爆閃燈及警察人形立牌提醒用路人，也增設科技執法設備、規劃路口安全執法勤務；同時於上下班尖峰時段，派遣交警與義交加強交通疏導，降低事故發生；其中人形立牌僅屬輔助性質，為交通事故防制手段之一，目前屬試辦階段，3個月後將視成效再決定續辦與否。

市議員吳佩芸指出，環中路與五權西路口是車流大宗，是往國道北上及南下匝道，為了先佔車道或是搶綠燈秒數，在尖峰時段交通常打結。

吳佩芸強調，要改善這個險象環生的路口，應該從妥適的標線、號誌設計做起，讓車流用最直覺、自然的方式分散開來，而不是還放一個人形立牌，徒增駕駛分散注意力的風險。

吳佩芸批市府不要年年會勘作秀，年年宣示，最後又做出「警察人形立牌」因應，但危險路口依舊無所遁形。她要求盧秀燕市府團隊，若重視該路口所造成的長年肇事與危險設計，應盡速召集中央與地方相關單位進行專案處理，落實保障交通安全。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法