室內口罩令鬆綁 盧秀燕市政會議解封、局處首長「口風很緊」

室內口罩令解禁後中市首開市政會議，盧秀燕口罩解封。（記者蘇孟娟攝）

2023/02/21 16:17

〔記者蘇孟娟／台中報導〕室內口罩令昨起鬆綁，今台中市政府召開室內口罩令解封後首次市政會議，除台中市長盧秀燕與兩副市長脫口罩開會外，與會局處首長及各區區長僅個位數脫口罩，其餘逾九成五仍戴口罩開會，盧秀燕說，口罩可脫可戴，沒有強制，大家隨心自在就好。

中央流行疫情指揮中心自昨日起鬆綁室內口罩令，但解封首日，台中市包括向上傳統市場、新光及中友百貨及連鎖大賣場，昨日絕大多數民眾及攤販或店員、櫃姐等仍口罩戴緊緊，脫口罩反成少數；多數民眾反應選擇戴口罩的原因是「安全感」，因為賣場或百貨公司都算公共場所，加上疫情未退，口罩還是戴好戴滿比較安全。

今日市政會議是室內口罩令解除後市府首次舉行的大型局處首長集合會議，結果除盧秀燕與副市長黃國榮、王育敏等人沒有戴口罩開會外，其餘局處首長及區長則多是口罩「戴好戴滿」與會。

盧秀燕會中就特別提及，目前配合中央防疫政策調整，除例外場合如醫護機關、學校等外，室內及室外都可以脫口罩，但她從昨日外出視察及今日觀察，發現絕大多數市民及市府同仁，還是習慣戴上口罩。

盧秀燕說，民眾「可脫可戴、隨心自在」，她尊重大家的選擇，也希望民眾相互尊重彼此戴口罩選擇，大家隨心自在就好。

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室內口罩令解禁後中市首開市政會議，盧秀燕解封，局處首長仍「口風很緊」。（記者蘇孟娟攝）

室內口罩令解禁後中市首開市政會議，盧秀燕解封，局處首長仍「口風很緊」。（記者蘇孟娟攝）

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