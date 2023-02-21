大雪山林道集水井增設友善動物通道 白鼻心、野山羊驚喜現身

東勢林管處設置的紅外線照相機拍攝到台灣野山羊出現在集水井的動物友善通道上。（東勢林管處提供）

2023/02/21 12:56

〔記者歐素美／台中報導〕大雪山國家森林遊樂區生態豐富，但林道集水井常有野生動物不慎摔落淹死，東勢林區管理處有鑑於此，最近在集水井內增設8處寬約20公分的友善動物通道，讓不慎跌落的野生動物能利用集水內的斜坡通道逃生，果然，架設完成後即發現台灣刺鼠、長吻松鼠、白鼻心、黃鼠狼及台灣野山羊等野生動物使用通道的珍貴影像，成為野生動物友善措施成功範例。

東勢林管處表示，道路排水系統為達到集水與消能目的，每間隔一定距離會設置集水井收集逕流，大雪山林道是早期為運輸木材而開闢的道路，設置的水溝、集水井等未考量動物使用需求，常造成中小型哺乳性野生動物跌落後而無法逃生的狀況。

東勢林管處為改善此種狀況，去年進行大雪山林道路面改善工程時，一併針對林道內高低落差較大的集水井進行改善，增設8處動物逃生通道，並架設紅外線相機觀察，盼能持續精進逃生通道的效能，量身訂做更適合當地野生動物專用的斜坡道。

東勢林管處架設的紅外線照相機，不僅捕捉到如台灣刺鼠、長吻松鼠、白鼻心、黃鼠狼等小型哺乳類的身影，甚至現台灣野山羊運用緩斜坡通道覓食或通行，這些珍貴的影像證明東勢林管處用心打造動物友善廊道的成效。

喜愛登山健行的遊客，到大雪山林道或許也能觀察到這些動物友善措施的巧思，東勢林管處並呼籲民眾上山賞景，要隨時留意路前車況，如有小動物於馬路上駐足或橫越馬路，請適時減速優先讓小動物先通過。

紅外線拍到白鼻心。（東勢林管處提供）

東勢林管處在大雪山林道集水井設置木構造生物通道。（東勢林管處提供）

東勢林管處在大雪山林道集水井設置的水泥鋪面生物通道。（東勢林管處提供）

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