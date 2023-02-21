大雪山林道集水井增設友善動物通道 白鼻心、野山羊驚喜現身
2023/02/21 12:56
〔記者歐素美／台中報導〕大雪山國家森林遊樂區生態豐富，但林道集水井常有野生動物不慎摔落淹死，東勢林區管理處有鑑於此，最近在集水井內增設8處寬約20公分的友善動物通道，讓不慎跌落的野生動物能利用集水內的斜坡通道逃生，果然，架設完成後即發現台灣刺鼠、長吻松鼠、白鼻心、黃鼠狼及台灣野山羊等野生動物使用通道的珍貴影像，成為野生動物友善措施成功範例。
東勢林管處表示，道路排水系統為達到集水與消能目的，每間隔一定距離會設置集水井收集逕流，大雪山林道是早期為運輸木材而開闢的道路，設置的水溝、集水井等未考量動物使用需求，常造成中小型哺乳性野生動物跌落後而無法逃生的狀況。
東勢林管處為改善此種狀況，去年進行大雪山林道路面改善工程時，一併針對林道內高低落差較大的集水井進行改善，增設8處動物逃生通道，並架設紅外線相機觀察，盼能持續精進逃生通道的效能，量身訂做更適合當地野生動物專用的斜坡道。
東勢林管處架設的紅外線照相機，不僅捕捉到如台灣刺鼠、長吻松鼠、白鼻心、黃鼠狼等小型哺乳類的身影，甚至現台灣野山羊運用緩斜坡通道覓食或通行，這些珍貴的影像證明東勢林管處用心打造動物友善廊道的成效。
喜愛登山健行的遊客，到大雪山林道或許也能觀察到這些動物友善措施的巧思，東勢林管處並呼籲民眾上山賞景，要隨時留意路前車況，如有小動物於馬路上駐足或橫越馬路，請適時減速優先讓小動物先通過。