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    台中8旬翁跌落田裡滿臉血 雙腳污泥憂弄髒不願上救護車

    台中81歲溫姓老翁跌落田裡臉部流血、滿身污泥，警員賴威廷（右）見老翁因雙腳都是泥土擔心弄髒救護車拒絕就醫，趕緊提水幫老翁雙腳洗乾淨。（記者陳建志翻攝）

    台中81歲溫姓老翁跌落田裡臉部流血、滿身污泥，警員賴威廷（右）見老翁因雙腳都是泥土擔心弄髒救護車拒絕就醫，趕緊提水幫老翁雙腳洗乾淨。（記者陳建志翻攝）

    2023/02/20 19:32

    〔記者陳建志／台中報導〕台中大肚一位81歲溫姓老翁，日前下午前往大肚文昌路2段田裡灌溉，卻不小心跌落田裡，不但滿身泥土，臉部也受傷流血，烏日分局大肚分駐所員警獲報趕來協助，老翁卻因雙腳都是污泥擔心弄髒救護車不願上車，員警賴威廷見狀立刻向附近住戶借小水桶，來回裝了好幾桶水幫老翁洗腳，才讓老翁順利就醫，家人對於員警如同親人般的協助頻頻感謝。

    這名81歲溫姓老翁，前天下午4點多前往大肚文昌路2段131巷旁自家水稻田灌溉，卻不小心摔落田裡，全身泥土無法起身，臉部還流血，民眾發現趕緊報案，大肚分駐所警員賴威廷、謝馨緯獲報趕來協助，先和熱心民眾將老翁攙扶到田邊，並打電話叫救護車，看他臉部流血，趕緊拿巡邏車上的備用醫療紗布讓老翁壓著止血。

    在等待救護車的過程中，兩名員警試圖詢問老翁住家電話通知家屬，但老翁因家中電話一直未掛好無法打通，員警詢問他家中地址，再請所內同仁前往老翁住家通知家人。

    救護車抵達後，救護人員替老翁包紮要他上救護車就醫，老翁卻因雙腳沾滿泥土，擔心將救護車弄髒拒絕就醫，警員賴威廷見狀，趕緊跟一旁的住戶借了小水桶，來回裝了好幾桶水幫老翁的雙腳洗乾淨，這才讓老翁願意上救護車就醫。

    家屬事後非常感謝員警的協助，稱讚「大肚的警察都是好人、又友善」，老翁也對兩名員警如同親人般協助他，覺得相當溫暖，對兩人表達感謝，還祝員警身體健康，好人有好報。

    烏日分局大肚分駐所劉峪銓所長表示，對於員警能秉持同理心，積極協助路倒老者，積極為民服務的精神表示肯定，並呼籲家中有年邁長者，應多加留意其生活起居及出入動向。

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