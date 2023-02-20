台中獅子會募110萬助土耳其災民 林靜儀：展現Taiwan Can Help

「國際獅子會300-C2區2021-2022年度區務團隊暨會長聯誼會」劉梓銘總監（右六）、葉清麗主席（右七）等人代表捐助110萬元，今天透過林靜儀立委（右五）捐給「衛福部賑災專戶」幫助土耳其災民。（記者陳建志攝）

2023/02/20 18:47

〔記者陳建志／台中報導〕土耳其、敘利亞邊界2月6日發生強震，至今已造成4萬多人死亡，「國際獅子會300-C2區2021-2022年度區務團隊暨會長聯誼會」因台灣也遭遇過921強震的悲痛，對於土耳其災民處境更能感同身受，總監劉梓銘因此發起樂捐，短短10天募集到110萬的善款，今天透過立委林靜儀的協助，當面捐給「衛生福利部賑災專戶」，希望能幫助到土耳其的災民。

土耳其發生強震，「國際獅子會300-C2區2021-2022年度區務團隊暨會長聯誼會」總監劉梓銘發起「愛心無國界，送愛到土耳其」募款，獲得現任主席葉清麗、首屆主席李建帆的支持，在聯誼會發起募款，獲得50個分會、88位獅友的響應，共募得110萬元的善款。

劉梓銘總監和葉清麗主席等人，今天代表將110萬善款捐給「衛生福利部賑災專戶」，劉梓銘感謝聯誼會和林靜儀委員的協助，讓所有獅友的愛心能送出去。

林靜儀表示，台灣過去遭逢921震災，土耳其是第一個派救難隊來台救災的國家，台灣人都是抱持「食人一口，還人一斗」的心情來回應善意，因此當土耳其發生嚴重震災，台灣也會記得過去曾受到幫助的那份溫暖，並付出行動給予關懷，成為下一個善的循環，感謝所有獅友伸出援手，展現台灣人的愛心跟善心。

林靜儀表示，劉總監日前聯繫盼將這筆捐款協助災民，團隊也立即聯絡衛福部和外交部，將這筆錢捐到衛福部的賑災專戶，今天衛福部也派代表出席捐贈儀式，台中的中小企業慷慨解囊協助土耳其，正是「Taiwan Can Help, and Taiwan is Helping!」的最好體現。

林靜儀表示，地震讓土耳其、敘利亞無數民眾失去家園甚至親愛的家人，她在 2021年才到訪過這次主要災區之一的土耳其Hatay省，該地區因位處土耳其、敘利亞邊界，有大量敘利亞難民需要安置、照顧，遭遇地震「看了心裡很難過、感觸很深」，「不曉得當初拜訪的土耳其、敘利亞媽媽和他們的孩子們是否安好」？

到場接受善款的衛福部簡任視察王燕琴表示，921大地震時自己當時在省府服務，親身參與救災過程，對於災民的處境感同身受，對於台中的獅兄、獅姊的捐款表示敬意，並說「衛福部賑災專戶」短短時間已有16萬筆的捐款，累計已有9億多的善款，這筆捐款將透過外交部，直接用於援助土耳其災民，包括逃到土耳其的敘利亞民眾，作為災民的安置、收容，以及後續的重建之用，也會依照公益勸募條例定期辦理公開徵信，讓大眾了解用途。

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