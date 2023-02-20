捷運藍線綜合規劃通過交通部審查 中市府爭取儘速核定早日開工

台中市捷運藍線綜合規劃今日通過交通部審查，市府將修正建議轉呈行政院審查。（市府提供）

2023/02/20 18:33

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市捷運藍線綜合規劃今（20）日通過交通部審查，市府依據委員建議修正後，即可轉呈行政院審查，進入行政院審查階段；副市長黃國榮表示，捷運藍線進度跨出一大步，市府將持續爭取行政院儘速核定綜合規劃，早日開工早日通車，與捷運綠線在市區交會形成十字軸線的捷運網。

交通部今日即召開「大眾捷運系統建設及周邊土地開發計畫審查委員會」會議，交通局長葉昭甫表示，市府已依前次委員會所提意見，針對經費分攤權責歸屬、運量預測、機廠選址、都市計畫配合調整、過軌及共用機廠、轉乘及車站周邊人行動線規劃等議題進行補充說明，並已於去年12月30日再次提送修正後報告書予交通部審查。

副市長黃國榮率領市府團隊出席今日在交通部召開「大眾捷運系統建設及周邊土地開發計畫審查委員會」會議，爭取台中捷運藍線加速持續推進，經主席交通部次長胡湘麟及各委員提問及市府答覆後，同意規劃內容具可行性，且經費組成及中央與地方分攤方式尚屬合理，後續待市府依據委員建議修正後，將由交通部提報行政院核定。

葉昭甫表示，捷運藍線路線全長約24.78公里，並設置20座車站及1座機廠，其中高架段約10.30公里，設有8座高架車站；地下段約14.48公里，設有12座地下車站。

目前捷運藍線環境影響說明書去年9月7日已通過行政院環保署環境影響評估審查委員會審查，都市計畫變更案亦已於今年1月9日進入公開展覽等程序，而綜合規劃報告再於今日由交通部審查通過，進入行政院審查階段，市府積極爭取行政院核定，加速捷運藍線建設，符合中部人民期待。

交通局表示，為縮短藍線計畫時程，市府於去年12月啟動藍線基本設計作業及其專案管理，待綜合規劃行政院核定後，基本設計也可同步到位，無縫接軌進行下一步的細部設計，再進入實際施工，節省後續工程作業時間。

交通局強調，捷運藍線路線自台中港沿台灣大道至台中火車站附近，為台中市最重要的交通經濟動脈，貫穿台中東西部，連結新、舊市政中心與海線區域，是市民期待許久的重大建設，因應人力物料上漲趨勢，發包工程不易，將持續積極爭取行政院核定，早日開工。

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