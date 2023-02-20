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    台中南區德吉街完工通車 盧秀燕「未戴口罩」主持祈福典禮

    盧秀燕未戴口罩主持完工祈福典禮。（記者許國楨攝）

    盧秀燕未戴口罩主持完工祈福典禮。（記者許國楨攝）

    2023/02/20 17:23

    〔記者許國楨／台中報導〕繼去年12月1日起適度放寬戶外取消全程戴口罩，第二階段口罩令今（20日）解除，室內將可不用戴口罩，而台中市南區德吉街上月完成延伸打通工程（建國南路一段至德祥街），市長盧秀燕今就未戴口罩主持完工祈福典禮，表示完工後讓居民出入不用再繞道，享有平坦好走的大路，讓地方更繁榮、生活更便利。

    建設局表示，以前往來建國南路一段與德吉街需繞行文心南路，德吉街打通後，不僅縮短400公尺行車距離，減少10分鐘車程，更可增加區域運輸系統的便利性，後續也將進行第二階段工程，打通德吉街以南至樹德一巷、南區德富路跨柳川橋梁新建暨德富路及樹德一巷，進一步連接區域道路，讓附近里民無須再繞道而行。

    「南區景觀不一樣了！」盧秀燕表示，南區是重要的建設區域，此次總經費約2.2億元中，徵地費用就高達2.1億元，會繼續努力加強建設，帶給市民好生活，而市府建設腳步不會停止，將繼續啟動第二階段約7000萬元經費工程，未來持續採用地方意見、籌措經費完成建設，也盼議員們支持預算，讓富市台中、新好建設不斷增加。

    盧強調，「短短一條路，帶來的效益卻很大！」南區德吉街這條路雖然僅160公尺長，但位於南區重要位置，議員、里長、居民一再要求完成徵收並打通，市府徵地後去年7月20日開工，短短半年就打通，且考慮年節需求，今年1月13日先開放通車，今日辦理正式完工視察祈福典禮。

    盧秀燕未戴口罩主持完工祈福典禮。（記者許國楨攝）

    盧秀燕未戴口罩主持完工祈福典禮。（記者許國楨攝）

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