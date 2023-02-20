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    文中46球場 中市議員：網球場邊界太窄「救球」恐撞圍欄

    市議員何文海體檢市府興建中的網球場邊界太窄斥「烏龍球場」。（何文海提供）

    市議員何文海體檢市府興建中的網球場邊界太窄斥「烏龍球場」。（何文海提供）

    2023/02/20 17:20

    〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市南屯區人口數更已突破17萬人，為讓民眾有更多運動空間，在地市議員何文海與立委張廖萬堅，爭取在文中46學校預定地興建多功能綜合球場，目前球場還在施工中，但何文海近日發現網球場的邊界異常狹窄，民眾若要「救球」有撞上圍欄隱憂，淪「烏龍球場」，促市府加速檢討；台中市教育局指出，已促發包學校要求設計單位檢討並提出修正方案，儘速改善。

    何文海指出，因南屯人口愈來愈多，民眾可運動空間有限，經與立委張廖萬堅多方爭取，終於在去年8月爭取到在文中46學校預定地，設置總面積近1公頃的多功能綜合球場，目前球場已動工，因地方對球場十分期待，他多次到場監看施工狀況，近來卻赫然發現網球場地邊界的寬度與深度皆過於狹窄，因民眾打網球除了左右跑來跑去外，常有向前或往後救球的情況，憂如此球場設計，民眾使用球場進行賽事，若需要救球時，恐撞上圍欄，安全性令人擔憂。

    何文海要求市政府重新檢視球場設計，並安排專業人士進行規劃，而非打造「烏龍球場」，影響民眾運動安全。

    台中市政府教育局指出，該項多功能球場計畫2021年獲體育署核定補助經費，規劃興建包括兩座風雨籃球場、網球場及5人制足球場，教育局委由學校發包施工，針對已發現網球場緩衝區範圍較窄小的問題，已責成學校要求設計單位進行檢討並提出修正方案，儘速完成改善並順利竣工，以提供完善及優質場域供社區民眾使用。

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