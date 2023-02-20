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    台中遊藝場槍擊案突破 涉案角頭泰國落網將遣返

    涉嫌教唆的程姓角頭。（資料照）

    涉嫌教唆的程姓角頭。（資料照）

    2023/02/20 11:48

    〔記者許國楨／台中報導〕彰化縣男子詹俊宏去年底持槍到台中知名電子遊藝場掃射後投案，他供稱因不滿程姓角頭被欺負才仗義討公道，希望給業者一個「警愓」，但程男曾在臉書直播要遊藝場員工「離門口遠一點」，且案發前就已出境，檢警高度懷疑他涉嫌教唆，除撤銷護照並開出拘票，昨晚程在泰國落網，將在遣返回台後釐清。

    去年12月18日下午，36歲詹姓槍手駕車急駛到位在台中市西屯區青海南街上知名的「菲力國王」電子遊藝場，下車後先喝令門口員工「閃到一邊去」，接著持槍對空連發掃射後逃離，案發兩個多小時後即向台南市白河警分局投案，交付作案M4A1突擊步槍1把及子彈100發、防彈背心等物。

    台中警方隨即南下押解回詹嫌，針對犯案動機他供稱，因長期關注程姓友人的臉書動態，最近得知他遭詐賭被欺負，基於義氣決定替他出口氣，才會前往開槍，無傷人意圖也非所謂的警告或挑釁，而是希望給業者一個「警愓」，純粹是個人行為，否認遭人指使或教唆。

    但警方查出，涉案詹嫌素行不良，分遭雲林、南投、彰化的地檢署、地方法院通緝，但並非道上知名度人物，加上通緝期間為籌措跑路費，除隱姓埋名還四處躲藏打零工，過著有一餐沒一餐的日子，自身經濟本就苦哈哈，研判應是收錢辦事，認為他未吐實，不排除有幕後藏鏡人教唆指使。

    案經檢警追查，發現程姓角頭在案發前即已出境，並曾在網路社群發布類似情節預告貼文，高度懷疑詹嫌受到程教唆指使，除撤銷護照並開出拘票，同時啟動與泰國的「司法互助」，泰國警方昨晚在泰南找到程，目前已帶回曼谷與刑事局國際科駐泰人員接觸，將進一步遣返回台後釐清相關案情。

    台中「菲力國王」電子遊藝場遭槍擊畫面。（資料照）

    台中「菲力國王」電子遊藝場遭槍擊畫面。（資料照）

    詹姓槍手犯案兩個多小時後投案。（資料照）

    詹姓槍手犯案兩個多小時後投案。（資料照）

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