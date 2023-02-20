中市數位局成立1個月陳情只9件 議員批：市民以為是要養網軍

民進黨市議員陳俞融批數位治理局成立一個月陳情才9件，功效不彰。（陳俞融提供）

2023/02/20 11:21

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市數位治理局去年12月25日成立，民進黨市議員陳俞融表示，1月份受理民眾陳情案件僅9件，較於其他局處1月份動輒上百件的陳情案，數位局仍像內部單位，讓民眾無感，有人還以為是市府要「養網軍」，要求發揮服務功能。

中市數位局表示，各局處所負責業務性質不同，資訊中心改制轉型為數位局後，持續提供市民使用各項市府線上便民服務，陳情量與民眾對數位局所提供的系統服務穩定、操作簡易及人性化成正相關，陳情數少也代表民眾對數位局維運的系統較滿意情形。

市議員陳俞融痛批，數位治理局1月份接受人民陳情案件僅9件，均為疫苗預約、台中e指通等系統使用相關問題，相較於其他局處1月份動輒上百件的陳情案，實在少得可憐，代表著民眾仍對數位治理局的成立及施政相當「無感」，數位局應好好檢討。

陳俞融指出，數位治理局跟過去升格前的資訊中心最大不同應該是在功能上要由對內的技術幕僚，轉型為資通訊整合及對外便民服務的角色，但由於目前數位局業務有很大一部分仍是在延續資訊中心對市府內維護資訊設備的功能，造成民眾也不了解數位局對於市政及日常生活有什麼新的幫助，甚至會認為市府在「養網軍」。

陳俞融也質疑，目前數位治理局的預算並未編列完全，仍是運用112年編列升格前之資訊中心預算規模，這樣有辦法應付數位局升級後要推動的重要工作？如建立智慧應變暨交控中心、協助水湳經貿園區規劃、新興AI科技應用等目標嗎？還是目前僅能維持原有資訊中心的功能而已？

另外，陳俞融指出，目前雖市府大力宣傳台中e指通的便利，但經操作根本找不到相關APP名稱，後來才發現原來竟是建置在原有台中購物節APP裡面，等於要先下載購物節APP，才能開始使用台中e指通。

陳俞融也強調，數位治理局應加緊解決目前市府APP過多不統一的問題，如手機商店裡光台中市府相關APP就多達13個，包括中央公園導覽等，要求將現有不同APP去蕪存菁，整合為一，以便使用。

數位局表示，數位局規劃推動台中e指通、台中購物節線上服務系統APP整併並改名為「台中通暨購物節」APP，提供民眾更多元的數位服務。

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