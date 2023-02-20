通緝犯也要迎白沙屯媽 車子改裝噪音擾人被逮正著

李男遭通緝因搭乘友人改裝車要跟隨白沙屯媽進香隊伍，被警方當場抓個正著。（圖由民眾提供）

2023/02/20 11:51

〔記者歐素美／台中報導〕白沙屯媽祖進香昨天回駕，進香隊伍昨行經台中市清水警分局轄區，警方動員警力除編排維護鑾轎安全與交通疏導勤務外，並利用假日規劃防制噪音改裝車輛危險駕駛專案勤務，19日凌晨2時多，在清水路、大勇路口發現噪音車輛上前攔查，當場查獲坐在副駕駛座的李姓男子為屏東地檢公布的傷害通緝犯，另針對該噪音車輛，也通報環保、監理單位等針對噪音及改裝違規部分辦理檢驗。

清水分局表示，白沙屯媽祖於昨天凌晨2時45分左右進入清水分局梧棲區向上與港埠路口，警方接駕隨行，隨後在清水路、大勇路口，發現高雄市李姓男子與友人駕駛噪音車，要前往梧棲區參與白沙屯媽祖進香活動，因改裝車噪音過大引發警方注意，上前攔查，當場查獲坐在副駕駛座的李姓男子（26歲，高雄市人）為屏東地檢公布的傷害通緝犯，當場將他逮捕歸案，針對該車噪音及改裝等違規部分，也鄉金報環保局及監理單位依法檢驗。

清水分局長周俊銘表示，清水分局去年共通報240車輛噪音車，除持續強化取締專案勤務深度、密度及廣度外，更透過全面延續性宣導活動和民衆協力，以有效防制噪音及改裝車輛違規，並提醒民眾切勿改裝車輛製造噪音，養成守法觀念與習慣，才是最明智的決定。

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