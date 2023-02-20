台中七期2000萬法拉利打滑 自撞路邊3車釀3傷

法拉利橫停在人行道上，另3輛轎車也被撞到位移。（民眾提供）

2023/02/20 10:51

〔記者許國楨／台中報導〕林姓男子駕駛法拉利敞篷跑車，19日傍晚行經台中市七期一處路段時突失控，連續撞上停放路邊的3輛自小客，造成林男以及其中一對在自小客車內的夫妻檔共3人受傷，所幸經送醫均無大礙，林男表示因路面有沙子才打滑，但確實肇因仍需警方後續釐清。

這起自撞事故發生在昨傍晚6時許，39歲林姓中古車商駕駛法拉利F8 Spider敞篷跑車，沿七期市政南一路往河南路方向直行，行經案發地點時，因不明原因突打滑，接連撞上路邊停車格內的3輛汽車，當時其中一輛汽車呈熄火狀態，50歲王姓男子與陳姓妻子坐在車內聊天，也因此受傷。

轄區第四分局員警獲報趕往處理，只見法拉利跑車橫停在人行道上，車頭嚴重損毀，另3輛轎車也被撞到位移，其中一輛甚至被撞出停車格，逆向停在人行道上，現場汽車零件散落一地，一片狼籍，整起車禍造成林男肋骨受傷需開刀，王男與其妻子則是四肢擦挫傷，送醫後都無生命危險。

經酒測無飲酒反應的林男表示，該輛超跑是長期租賃的車子，當時因路面有沙子，導致車子打滑失控；警方表示，詳細的肇事原因仍待後續釐清，將持續宣導及提醒民眾注意車前路況、依速限行駛等安全與防禦駕駛觀念，以提高用路安全概念。

根據超跑玩家透露，該輛F8 Spider基本車價為1628萬元起，加上選配後約2千萬，雖非頂級超跑，仍延續法拉利一貫系列風格設計，搭配追求空氣力學而設計的氣壩與通道設計，車頭看上去有著強烈的競技風格呈現，而B柱之後的車頂線條走勢，因應電動硬頂敞篷的設計，兩道優雅的拱起線條沿著正副駕駛座椅往後延伸，形成絕美的辨識。

發生事故現場。（民眾提供）

法拉利車頭嚴重損毀。（民眾提供）

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