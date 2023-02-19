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    台中男回頭對到眼竟遭痛扁 惡煞「4打1」遭判刑

    警方當時迅速逮捕4惡煞送辦。（資料照）

    警方當時迅速逮捕4惡煞送辦。（資料照）

    2023/02/19 22:44

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市顏姓市民前年底徒步經過北屯區一處路口時，僅回頭確認女友是否跟上與開車孫男一方對到眼，孫男認為被「瞪」心生不滿，接下來又在餐廳門口遇到顏男，竟夥同另3人徒手或持甩棍攻擊顏男成傷，警方4小時內將4名惡煞查緝到案送辦，一審判刑6月至7月不等徒刑，均緩刑3年。

    台中警方前年11月18日當晚獲報，轄內崇德路、崇德九路口一間餐廳前有打架糾紛，立即啟動快打部隊趕抵時，施暴一方已開車離開，而被打的顏姓市民則頭部有撕裂傷、耳膜破裂、腦震盪、胸痛等傷勢，經送醫治療雖無生命危險，但頭部仍縫了8針，控訴莫名遭惡煞多人徒手及持甩棍攻擊。

    由於當時才剛發生引起社會譁然的「海神惡煞」施暴男大生案件，警方繃緊神經不敢大意，立即報請台中地檢署檢察官指揮並成立專案小組，火速調閱相關路口監視器過濾後，鎖定逞凶惡煞分乘轎車逃逸「以車追人」，迅速將涉嫌打人的孫姓（39歲）、陳姓（37歲）、洪姓（35歲）、楊姓男子（26歲）等4人查緝到案，並起獲施暴甩棍。

    據查，孫等4人當時分乘3輛車準備前往該路口餐廳用餐，右轉時正巧碰到顏男徒步經過行人穿越道，顏僅是回頭確認女友是否跟上，卻與開車孫男「對上眼」，孫等人認為顏眼神挑釁，像是在狠「瞪」他們怒嗆「看三小」後，接著餐廳門口又遇到顏進而施暴。

    案經台中地院審理，審酌孫等人已與被害人達成調解並依約給付賠償，因此依聚眾鬥毆罪判孫等人6月至7月不等徒刑，緩刑3年，接受法治教育3場，仍可上訴。

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