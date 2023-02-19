堂口老大都要聽我的！不滿取消定製婚戒 女珠寶設計師嗆客人

劉姓女珠寶設計師接受客戶委託定製結婚對戒，沒想到這樁婚事後來告吹，要求準新人繳清尾款被拒，竟嗆聲「我底下那麼多小弟，堂口那麼多老大都要聽我的」，還稱「小心舌頭被剪掉」，吃上恐嚇罪被判刑。（情境照）

2023/02/19 22:15

〔記者許國楨／台中報導〕台中市王姓女子委託劉姓女珠寶設計師定製結婚對戒，但後來婚事因故告吹被要求繳清尾款，她認為對方未交付戒指不願付款，竟遭劉女嗆聲「我底下那麼多小弟，堂口那麼多老大都要聽我的」，還稱「小心舌頭被剪掉」被告，吃上恐嚇罪被判拘役。

劉女到案時坦認曾講過遭指控的言語，但辯稱只是「比喻」，勸王女年輕，品行需善良，做人要有誠信，沒有恐嚇，但合議庭認為，根據劉女講話的前後語意脈絡，都是透露有相當社會勢力，如果不配合的話，恐有生命、身體的不測，屬於客觀上加害他人生命、身體的恐嚇言論，認定觸犯恐嚇罪。

判決指出，王女與賴男原本有婚約，2019年4月間在朋友介紹下，向劉女定製35萬元婚戒一對，約定分期付款給付婚戒價款，王女先在同年9月間，以現金支付訂金2.9萬元給劉女，但婚事後來告吹，同年11月間告知劉女，想要取消購買婚戒。

但劉女以婚戒是客製化商品拒絕，除表示仍須依約清償對戒尾款外，另要求王女在同年12月9日簽立22.5萬元、9.8萬元本票各1張，以供作戒指尾款的擔保，王女後來發現，劉女遲未交付婚戒，不願繼續支付對戒價金，隔年4月初雙方相約茶店商議解決方式仍未果。

當時劉女嗆聲稱「我下面那麼多小弟，包括堂口那麼多老大都要聽我的」、「現在外面很多，舌頭怎麼被人家剪掉的不知道啦」、「我真擔心妳有一天會被人家這樣弄」等語，王女因而心生畏懼提告，劉女吃上恐嚇官司，一審依法判拘役40天，得易科、可上訴。

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