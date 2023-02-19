中菁會會長交接 中部4女力縣市長齊相挺

中菁會今天舉行會長交接，由卸任會長顏德新（右）交接給新任會長廖紫岑（左），台中市長盧秀燕出席致賀（中）。（記者陳建志攝）

2023/02/19 20:31

〔記者陳建志／台中報導〕成立28年的中部上市櫃公司菁英聯誼會（中菁會）今天在台中烏日清新溫泉飯店舉辦第28、29屆會長交接典禮，中部70多家上市櫃老闆都出席，除賴清德副總統，中部4縣市的女力縣市長，台中市長盧秀燕、彰化縣長王惠美、南投縣長許淑華、雲林縣長張麗善都出席致賀，廖紫岑強調將以「GOGO中菁向前行！」列為今年的主訴求，盧秀燕稱讚廖紫岑是女性之光，除事業有成，做公益更不落人後，相信一定能讓中菁會發揚光大。

中部上市櫃公司菁英聯誼會成立於1995年，目前有70多家的會員廠商，產值超過兆元，今天舉行第28、29屆會長交接典禮，由卸任會長顏德新交接給台灣數位光訊科技集團董事長廖紫岑，台灣上市櫃公司各企業聯誼會包括磐石會、億載會、港都會、薪傳會、義雲會及台灣上市櫃公司協會等，均由會長或代表到場祝賀。

盧秀燕市長表示，過去因為疫情嚴峻，許多產業受衝擊，第28屆顏德新會長在疫情間不只要維持自己的事業，還要領導中菁會幫助大家度過難關，特別要向辛苦的顏會長致敬及致謝。

盧秀燕表示，民間企業如此努力，政府也不能落後，市府過去4年在大家的幫忙及同心協力下，在經濟上也有不錯表現，近期中央公布的多項統計數據，截至去年第4季，台中累計有11項經濟指標奪冠，為六都第一名，市府會繼續努力創造更好的產業環境，大家共同拚經濟。

雲林縣長張麗善、南投縣長許淑華及彰化縣長王惠美也特別給予祝賀及肯定，同時也表示，政府會積極營造良好的產業環境，鼓勵各企業能前來投資，共同打造台灣經濟新高峰。

廖紫岑則表示，明年中菁會即將邁入30週年，因此她將「GOGO中菁向前行！」列為今年的主訴求，並說未來將有三大目標，就是作為「政策的溝通者」、「共好的知識庫」、「ESG的實踐者」。

中菁會今天舉行會長交接，廖紫岑（右二）接任新任會長，雲林縣長張麗善出席致賀（左二）。（記者陳建志攝）

中菁會今天舉行會長交接，彰化縣長王惠美出席致賀。（記者陳建志攝）

中菁會今天舉行會長交接，南投縣長許淑華出席致賀。（記者陳建志攝）

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