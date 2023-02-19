特殊障礙學生展藝術天賦 雙殊計畫5年回顧師生聯展開展

「異，起飛！雙殊計畫5年回顧師生聯展」今天舉行開幕式，展出近百件藝術創作。（記者陳建志攝）

2023/02/19 19:57

〔記者陳建志／台中報導〕為了讓特殊障礙的學生，能夠展現藝術方面的天賦，並藉由參與藝術創作建立自我認同，台中市推動「異，起飛！雙殊學生美術增能資源方案實驗計畫」，今天並在屯區藝文中心舉辦「異，起飛！雙殊計畫5年回顧師生聯展」開幕式，展期至3月5日止，展出近百件油畫、膠彩、攝影、袖珍立體及自媒體等優秀藝術作品，歡迎民眾踴躍前往欣賞。

「異，起飛！雙殊計畫5年回顧師生聯展」今天舉行開幕式，包括文化局副局長施純福、教育局長蔣偉民、教育部國教署組長蔡志明、立委何欣純、張廖萬堅、成功國中校長蔡政忠、光明國中校長胡金枝、居仁國中校長徐吉春、中教大附小校長楊家慶等人到場。

施純福副局長表示，「異，起飛！雙殊學生美術增能資源方案實驗計畫」是呼應聯合國永續發展目標SDGs倡導優質教育理念，自2019年舉辦至今5年，為結合特殊教育與藝術家的跨領域合作，每年舉辦成果巡迴畫展，本次除展出這5年學生的作品，也與任課的藝術家聯合展出師生作品，希望能讓他們建立自信心及自我認同。

計畫發起人成功國中賴盈秀主任表示，雙殊學生是指在某方面天賦優異、卻伴隨特殊障礙的學生，包含自閉症、唐氏症、學習障礙等，身為特殊兒的母親，讓她看見強化雙殊學生優勢能力的需要，因而積極推動計畫，希望讓台中市具備藝術才能的特殊孩子有機會參與藝術創作並建立自我認同。

文化局表示，這次參展的作品，就讀國中的廖靖凱展出膠彩作品「雙宿雙棲」，描繪台灣藍鵲棲息在枝頭，展現對形體、色彩堆疊及空間感的掌握能力；謝淯書作品「靜物素描」，筆觸及用色展現3年來的成長；陳俊寧「鬼頭刀的真面目」描繪細膩，在觀察、構圖、用色上均有長足進步。

而就讀小學的楊語婕，從療育課程中發現作畫的樂趣，作品「來聽故事了~」用充滿童趣的線條描繪森林中的動物；今年加入計畫、擅長水墨創作的廖皇瑾，則展出作品「祥兔獻瑞」，展期從即日起至3月5日，歡迎大家來欣賞，也給這些孩子鼓勵。

「異，起飛！雙殊計畫5年回顧師生聯展」今天舉行開幕式，展出近百件藝術創作。（記者陳建志攝）

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