台中公墓旁大火燒毀汽車、鐵皮廠房 疑掃墓燒紙錢釀禍

台中烏日第三公墓今天中午傳出雜草火警，火勢延燒造成一旁的鐵皮廠房、貨車、休旅車被焚毀。（記者陳建志翻攝）

2023/02/19 19:21

〔記者陳建志／台中報導〕台中烏日區溪南路1段866巷旁的第三公墓，今天中午傳出雜草火警，因風勢大火勢迅速延燒，台中市消防局雖出動30多人到場搶救，火勢仍波及一旁的一間汽車修配廠，休旅車、貨車和機車也被焚毀，所幸沒有人員傷亡，因今天早上有人到公墓掃墓，懷疑是焚燒紙錢不慎引發火警，詳細起火原因須由火調人員鑑識後釐清。

台中市消防局今天中午12點16分接獲報案，指稱烏日溪南路1段866巷旁的第三公墓雜草火警，立刻派遣三大隊、溪湳、勤工、烏日、大里及國光分隊等單位，出動各式消防車輛11輛，31名消防人員到場搶救，消防人員抵達時發現公墓內的雜草起火。

因現場風勢大，火勢迅速延燒，緊鄰公墓旁，停在一間鐵皮汽車修配廠後方的休旅車、貨車和機車先被大火吞噬，火勢並一路延燒進修配廠內，消防人員趕緊拿圓盤切割機，破壞修配廠前方的鐵捲門進入搶救，火勢約下午1點8分控制，1點16分撲滅，消防人員持續進行殘火處理到下午近3點才離開。

所幸現場沒有人員傷亡，不過一位小朋友發現飼養的兔子被燒死，當場不捨痛哭，附近民眾表示，今天上午有人到公墓掃墓並焚燒紙錢，懷疑是焚燒紙錢不慎引發火警，不過詳細起火原因須由火調人員鑑識後釐清。

台中烏日第三公墓今天中午發生雜草火警，不排除是民眾掃墓焚燒紙錢不慎引發火警。（記者陳建志翻攝）

台中烏日第三公墓今天中午發生雜草火警，火勢並延燒進一家汽車修配廠，消防人員破門進入搶救。 （記者陳建志翻攝）

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