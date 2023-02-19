台中9號步道「前胸貼後背 」 女童走失嚎哭：阿嬤底叨位？

熱心民眾及攤商陪女童等待家人。（警方提供）

2023/02/19 21:33

〔記者許國楨／台中報導〕長達10天春節連假結束後，有最親民步道之稱的台中大坑9號步道，最近出現甩油兼甩肉報復性人潮，宛如「人肉貪食蛇」步道滿滿前胸貼後背，一名5歲女童因此與家人走失，嚇得嚎啕大哭，所幸熱心民眾、攤商及警方陪同等待及協尋，讓女童重回家人懷抱，結速這場步道驚魂記。

台中市第五分局東山派出所16日下午接獲報案，9號步道有一名劉姓女童走失需要協助，警員林文弘到場時，見幾位熱心路人及攤商陪著她一起在步道旁等待，其中報案民眾告訴林員，稍早見嚎啕大哭的在步道跑來跑去上前關心，才得知女童與家人走失，只是許久沒有見到家人出現，只好報警求助。

女童見周遭都是陌生人，嚇得說不出話，林員陪著女童回到步道入口處等待，並詢問周遭攤商，得知約十分鐘前女童阿嬤才在附近找人，沒想到跟小孩錯過了，考量家人可能隨時會再回來，警方及熱心民眾帶著她原地等待，見女童情緒平復，耐心問出她的名字卻不知道家人資料。

報案民眾見女童不記得，很熱心的跟警方說：「要教她記家人的電話號碼，我剛剛問過，她跟我說爸爸電話，但我打過去卻停話了 」，讓人哭笑不得，此時女童阿嬤著急出現，看到孫女平安無事忍不住念了一下「叫你不要亂跑啦」，原來阿嬤跟女兒、孫女走大坑步道，小朋友興奮走在前面，一不留神就走散了。

阿嬤說，當下與女兒著急地分頭尋找，但人潮實在太多未果，幸好在熱心民眾及警員協助下平安團聚，讓家人十分感謝，第五分局呼籲，大坑步道是家人朋友出遊好去處，但爬山人潮眾多且旁分支道，孩童及不熟山徑的山友要注意勿落單，以免走失或發生意外。

熱心民眾及攤商陪女童等待家人。（警方提供）

最後總算等到焦急尋找走失孫女的阿嬤。（警方提供）

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