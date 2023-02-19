為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺中市

    台中9號步道「前胸貼後背 」 女童走失嚎哭：阿嬤底叨位？

    熱心民眾及攤商陪女童等待家人。（警方提供）

    熱心民眾及攤商陪女童等待家人。（警方提供）

    2023/02/19 21:33

    〔記者許國楨／台中報導〕長達10天春節連假結束後，有最親民步道之稱的台中大坑9號步道，最近出現甩油兼甩肉報復性人潮，宛如「人肉貪食蛇」步道滿滿前胸貼後背，一名5歲女童因此與家人走失，嚇得嚎啕大哭，所幸熱心民眾、攤商及警方陪同等待及協尋，讓女童重回家人懷抱，結速這場步道驚魂記。

    台中市第五分局東山派出所16日下午接獲報案，9號步道有一名劉姓女童走失需要協助，警員林文弘到場時，見幾位熱心路人及攤商陪著她一起在步道旁等待，其中報案民眾告訴林員，稍早見嚎啕大哭的在步道跑來跑去上前關心，才得知女童與家人走失，只是許久沒有見到家人出現，只好報警求助。

    女童見周遭都是陌生人，嚇得說不出話，林員陪著女童回到步道入口處等待，並詢問周遭攤商，得知約十分鐘前女童阿嬤才在附近找人，沒想到跟小孩錯過了，考量家人可能隨時會再回來，警方及熱心民眾帶著她原地等待，見女童情緒平復，耐心問出她的名字卻不知道家人資料。

    報案民眾見女童不記得，很熱心的跟警方說：「要教她記家人的電話號碼，我剛剛問過，她跟我說爸爸電話，但我打過去卻停話了 」，讓人哭笑不得，此時女童阿嬤著急出現，看到孫女平安無事忍不住念了一下「叫你不要亂跑啦」，原來阿嬤跟女兒、孫女走大坑步道，小朋友興奮走在前面，一不留神就走散了。

    阿嬤說，當下與女兒著急地分頭尋找，但人潮實在太多未果，幸好在熱心民眾及警員協助下平安團聚，讓家人十分感謝，第五分局呼籲，大坑步道是家人朋友出遊好去處，但爬山人潮眾多且旁分支道，孩童及不熟山徑的山友要注意勿落單，以免走失或發生意外。

    熱心民眾及攤商陪女童等待家人。（警方提供）

    熱心民眾及攤商陪女童等待家人。（警方提供）

    最後總算等到焦急尋找走失孫女的阿嬤。（警方提供）

    最後總算等到焦急尋找走失孫女的阿嬤。（警方提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    「我要找阿公阿嬤！」2歲娃蹺課不忘關校門 巡邏警半路攔人
    2023/02/12 19:05

    「我要找阿公阿嬤！」2歲娃蹺課不忘關校門 巡邏警半路攔人
    寒假前最後週休！ 大坑甩肉步道前胸貼後背 民眾笑：甩掉一塊雞排
    2023/02/12 15:49

    寒假前最後週休！ 大坑甩肉步道前胸貼後背 民眾笑：甩掉一塊雞排

    迎房市新世代 自住首選低基期高成長
    5歲女童觀音街頭走失 警用糖果問出家住哪兒
    2022/12/26 19:48

    5歲女童觀音街頭走失 警用糖果問出家住哪兒
    台中大坑登山步道打造全新入口意象 打卡新亮點
    2022/11/10 09:18

    台中大坑登山步道打造全新入口意象 打卡新亮點
    大坑「最親民步道」再添繽紛 鮮艷數字立牌超吸睛
    2022/11/07 10:13

    大坑「最親民步道」再添繽紛 鮮艷數字立牌超吸睛
    3歲裸童迷失夾娃娃店大哭 美女副所長換尿布餵食
    2022/07/02 12:33

    3歲裸童迷失夾娃娃店大哭 美女副所長換尿布餵食
    臺中市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播