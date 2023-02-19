防止不肖業者亂排廢水 中市環局運用「水盒子」監控

常有不肖業者亂排廢水，污染水源。（圖由中市府提供）

2023/02/19 15:55

〔記者蘇金鳳／台中報導〕常有不肖業者排放未經妥善處理的廢水，台中市政府環保局於水體端運用科技設備，如「水盒子」水質感測器、縮時攝影、空拍機等，監控水體是否異常狀況，一旦接獲告警後，掌握異常頻率，立即派員溯源採集放流水進廠稽查，就違規事證依法告發處分，最高可裁罰2千萬元。

環保局表示，過去常有夜間水質異常情事，去年4月環保局透過「水盒子」掌握河川異常趨勢且鎖定可疑污染源，一舉查獲電鍍廠夜間排放廢污水，現場檢測排放酸性廢水pH值達2.32，並依《水污染防治法》規定，針對違規業者裁處126萬9千元。

環保局長陳宏益表示，環保污染查緝沒有假期，趁連假期間偷排廢（污）水，依據《水污染防治法》規定，查獲繞流、未經核准稀釋排放廢（污）水者，最高裁罰2千萬元罰鍰。

若於夜間、假日或雨天進行偷排，將加重裁罰金額20%，違規情節重大者，得令停工或停業，若廢（污）水如含有害健康物質超過標準更涉刑事罰則。

陳宏益指出，另非屬《水污染防治法》公告列管事業，如CNC工廠、製造手工具/金屬製品工廠、餐廳、小吃店等，如將切削油、菜渣或油脂倒入排水溝，或以槽車偷倒者，經查獲屬實將依法裁處3萬元至300萬元。

環保局表示，台中市去年度查獲偷排共計62件，裁處金額累計505萬6,000元，其中假日偷排共8件（占12%），累計裁處金額為31萬元。此外，於平日繞流排放共2件，有1家已勒令停工，另1家依法裁處308萬元，呼籲業者切勿心存僥倖。

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