抖音台灣分公司在台中？ 市府到登記地址大樓查訪未遇負責人

中國短影音平台抖音所屬北京字節跳動公司疑在台中設立台灣分公司，台中市府派員到登記地址大樓查訪，未遇到負責人及員工。（台中市政府提供）

2022/12/20 23:44

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TikTok違法在台成立分公司 陸委會：已交司法機關偵辦

〔記者蘇金鳳／台中報導〕傳出中國短影音平台抖音所屬的北京字節跳動公司在台中設立台灣分公司，台中市經發局今天（20日）派員到公司登記地址訪查，未遇到負責人或員工，經發局說，依據登記資料，確定董監事都是本國人，但資金來源是否涉及中資，已由陸委會依據兩岸人民關係條例調查中。

中國短影音平台抖音所屬的北京字節跳動公司，疑在台中市東區十甲路一棟社區大樓設立台灣分公司，經發局獲知消息後，派員到公司登記地址訪查，並未遇到負責人或公司員工。

經發局說，大樓管理員說，公司負責人不定期前來收受信件，平時不在。依據公司法規定，公司登記的所在地是指公司法律關係的準據點，包含公司相關公文書等書狀的送達皆以登記所在地為依據，尚非為營業行為或經營業務的場所，經發局也無查獲該公司有違反公司法的情形。

經發局指出，該公司是否有引進中資或中國事業，以及違反台灣地區與大陸地區人民關係條例等規定，據了解，陸委會及司法機關等單位業已介入查處，另該公司是否有違反公司法的部分，市府也將持續了解。

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