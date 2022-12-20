提供專業諮詢與評估 台中啟動污水用戶接管免付費專線

台中市水利局啟動污水用戶接管市話免付費諮詢專線。（水利局提供）

2022/12/20 21:02

〔記者歐素美／台中報導〕台中市水利局推動污水接管，以改善環境，最近更啟動污水用戶接管市話免付費諮詢專線0800-530-053，將由專人專線紀錄民眾污水接管問題，再由水利局污水用戶接管服務團分派專人向民眾進行說明，透過服務團的協助，加速民眾理解污水用戶接管好處，以及如何配合改善接管障礙，以利提升台中市污水用戶接管進度及接管品質。

水利局表示，成立污水用戶接管服務團的用意，是為提供民眾有關污水用戶接管的諮詢、申請及評估服務，目前強制污水用戶接管已初具成效，截至今年11月已累計污水接管用戶達26萬多戶，依據下水道法相關規定，住戶排水設備應於公共污水下水道公告開始使用日起6個月內，完成污水接管事宜。

水利局指出，接管工程原本需由住戶自行委託合格技師申請污水用戶接管，但目前尚屬污水用戶接管獎勵期間，除建物內部管線及後巷空間不足等接管障礙由用戶自費改善外，其餘只要主動提供後巷標準空間（單側排水寬度需≧75公分，雙側排水寬度需≧150公分），水利局即免費代為辦理。

水利局呼籲市民應儘速排除相關接管障礙，配合辦理用戶接管作業，共創良好居家環境及提昇生活衛生品質；同時也實踐聯合國永續發展目標「SDG6淨水及衛生」兼顧改善民生水環境，民眾如有任何污水接管問題，週一至週五8時至17時皆可撥打專線電話0800-530-053（污水零-零污水）詢問。

台中市污水用戶接管市話免付費專線啟動，提供專業諮詢與評估服務。（水利局提供）

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