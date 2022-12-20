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    台中市觀光公車阿罩霧線 體驗復古輕旅行

    台中市觀光公車151阿罩霧線，停靠轉運站。（觀旅局提供）

    台中市觀光公車151阿罩霧線，停靠轉運站。（觀旅局提供）

    2022/12/20 20:57

    〔記者歐素美／台中報導〕台中霧峰景點及聚落集結文藝懷舊特色，承載歷史與歲月的足跡，非常適合喜歡享受歷史文化特色的旅客，台中市觀光旅遊局推薦民眾可於台中高鐵站搭乘「台中觀光公車-151阿罩霧線」，往市議會方向可到市區，往朝陽科技大學方向沿途串聯屯區最具特色的文史風情，復古的巷弄建築中散落許多小店，可以尋幽探秘，是文青旅客首選。

    觀旅局長韓育琪表示，搭乘阿罩霧線到霧峰，推薦到訪知名日籍建築師安藤忠雄所設計「亞洲大學現代美術館」，除了館內典藏豐富現代藝術作品外，特殊建築樣式和館內空間，吸引許多攝影愛好者朝聖；欣賞藝文饗宴後，歡迎走訪台灣日式美學酒藏「霧峰農會酒莊」，體驗台灣香米文化與清酒韻味的完美融合，舊穀倉搖身成釀酒故事館，一旁利用舊診所改造成的「民生故事館」，在古樸的老宅中述說著農業與人文歷史。

    接著可漫步到眷村文化聚落「光復新村」，穿梭紅磚巷弄間可看到青創小店、駐村藝術家和921大地震後居民遷徙的軌跡；最後不能錯過的是霧峰最具代表性的景點及國定古蹟「霧峰林家宮保第園區」，建築規模宏大、壯闊，走讀一趟霧峰林家，可了解台灣百年歷史，欣賞中華傳統建築之美，還能體會昔日的傳統「奉茶」禮儀，懷舊氣氛讓人不自覺放慢腳步，度過悠閒午後。

    韓育琪表示，耶誕節即將到來，霧峰街頭充滿耶誕節氛圍，立法院民主議政園區內的耶誕樹與水波紋燈，增添過節的氛圍，對歷史建築有興趣的民眾，可選擇去霧峰林家宮保第園區參加夜探宮保第活動，體驗中式古蹟聖誕夜，別有趣味。

    觀旅局指出，台中觀光公車今年推出3條路線，包括151阿罩霧線、153谷關線及309高美線，透過品牌化設計以及旅遊服務加值，串聯起旅途中的美好，讓旅客能更便利到達山、海、屯區的特色觀光景點，歡迎多加利用。

    霧峰林家宮保第園區。（觀旅局提供）

    霧峰林家宮保第園區。（觀旅局提供）

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