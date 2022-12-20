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    台中霧峰五福社區 獲聯合國IPSI收錄國際里山案例

    霧峰區五福社區里山地景。（水保局提供）

    霧峰區五福社區里山地景。（水保局提供）

    2022/12/20 20:08

    〔記者歐素美／台中報導〕農委會水土保持局台中分局輔導台中市霧峰區五福社區以「農村社區與農會合作發展生態有機稻米產業」為主題，針對二級珍貴稀有保育類動物「黑翅鳶」進行完整生態監測及生存棲地維持，實質協助友善田區推動，並發展出以農民自主信念為基礎的農田地景-產業-生物友善關係，榮獲國際里山組織IPSI的肯定，收錄為國際里山案例，向全世界展現台灣執行農村再生及里山倡議的成果。

    農委會水保局台中分局長邱啓芳表示，水保局於2017年加入聯合國「里山倡議國際夥伴關係」（The International Partnership for the Satoyama Initiative，簡稱IPSI），依循「里山倡議」的原則深耕及輔導在地農村，台中分局今年度輔導霧峰區五福社區榮獲國際里山組織IPSI的肯定，收錄為國際里山案例，也是台中分局繼豐原公老坪社區、三義鯉魚社區後，第3處獲IPSI認可的里山案例。

    五福社區藉由黑翅鳶、友善田區、霧峰農會的企業化行銷及各單位的跨域合作，成功讓百餘公頃稻米產業轉型，高品質的稻米更提供農會製作黑翅鳶米及黑翅鳶酒等相關多元產品，有效帶動友善田區稻米的價值及農民收入增加，促進區域性生態保育與農業經濟平衡，進而發展以消費者為認同基礎的生態產業，是令人肯定的生態-經濟-社會的互動方式，更為平原稻米產區結合生態保育提供最佳的國際里山典範。

    邱啟芳指出，台中分局輔導農村社區執行農村再生的目標時，也呼應里山倡議的精神，在疫情趨緩之際，歡迎國內外夥伴到中苗社區進行實地交流，親身體驗台灣農村社區對自然資源永續發展的重視，讓世界更多夥伴看到臺灣農村社區推動里山精神的努力與經驗。

    台中市霧峰區五福社區友善生態田區，生產黑翅鳶米。 （水保局提供）

    台中市霧峰區五福社區友善生態田區，生產黑翅鳶米。 （水保局提供）

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