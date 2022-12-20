台中跨年晚會煙火秀188秒 原子少年「天王星」獨家獻唱

「2023閃耀台中跨年夜」在水湳中央公園舉辦，選秀節目出身的冠軍團體「天王星」（左2到左5）獨家獻唱。（記者廖耀東攝）

2022/12/20 19:52

〔記者蘇孟娟／台中報導〕跨年倒數計時，台中今年同樣在水湳中央公園舉辦全國場地最大跨年晚會「2023閃耀台中跨年夜」，台中市新聞局今天公布當天倒數計時會施放188秒的煙火秀，長達6小時的跨年晚會最強卡司輪番上陣，包括情歌天王周興哲、搖滾天團八三夭、人氣天王Bii畢書盡等重量A咖藝人，當紅人氣男團原子少年「天王星」也將在台中跨年晚會獨家演出，更請到韓國音樂才子SHAUN演唱破億神曲「Way Back Home」。

台中市新聞局長鄭照新說，去年台中跨年晚會吸引逾20萬人潮，預估今年將再現跨年夜人潮盛況，借鏡韓國梨泰院事件，市府規劃防踩踏計畫，會場內人數達約90％，即進行出入口管制，「只出不進」。

鄭照新說，今年台中跨年晚會從12月31日晚上7點到1月1日凌晨1點，場地選在台北大安森林公園6倍大的水湳中央公園，是全國場地最大、最重量級的跨年晚會，卡司包括甫獲金馬獎最佳原創電影歌曲獎的周興哲，還有林宥嘉、八三夭、畢書盡、五堅情、大淵MUTA、小春Kenzy、告五人、AcQUA源少年、鼓鼓呂思緯等，另有徐懷鈺、閻奕格、江惠儀等。

從選秀節目「原子少年」脫穎而出的冠軍團「天王星」，今年首度站上跨年晚會舞台，將在台中跨年晚會獨家演出；來自韓國的音樂才子SHAUN更將登台演唱破億神曲「Way Back Home」，讓台中跨年晚會國際化。

鄭照新指出，接近午夜倒數時刻上演188秒國際高空煙火秀，長達250公尺展演面寬安排近百種煙火花色排列組合，在台中市中心夜空綻放空綻放，讓民眾迎接燦爛新年的到來。

鄭照新指出，去年台中跨年晚會吸引20萬人潮，今年跨年晚會長達6小時，卡司堅強，估可再吸人潮，借鏡韓國梨泰院事件，今年市府規劃防踩踏計畫，跨年晚會則分3階段防範，場內人數達75％時即啟動防踩踏小組成員就定位準備應變；會場內人數達約90％，開始出入口管制，只出不進，並於管制節點加派警力，管制進入，淨空各出入口及步道，搭配手舉牌及大聲公疏散引導，並有照明車及醫護人員現場待命。

鄭照新指出，若跨年晚會人數再增加，場內人數約達95％且已屆緊急狀況，將請主持人宣布暫停活動，出入口全面開啟，防踩踏小組成員進行疏散，通知接駁車停止載運民眾到會場，希望讓民眾安全跨年。

「2023閃耀台中跨年夜」在水湳中央公園舉辦，邀請選秀節目出身的冠軍團體「天王星」、韓國音樂歌手SHAUN等人登台演唱。（記者廖耀東攝）

「2023閃耀台中跨年夜」邀請歌手閻奕格（中）等人登台演唱。（記者廖耀東攝）

「2023閃耀台中跨年夜」在水湳中央公園舉辦，交通局長葉昭甫呼籲搭捷運、台鐵及公車等大眾運輸工具前往，再轉乘4條路線免費接駁公車到達會場，避免塞車。（記者廖耀東攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法