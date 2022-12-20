為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺中市

    台中跨年晚會煙火秀188秒 原子少年「天王星」獨家獻唱

    「2023閃耀台中跨年夜」在水湳中央公園舉辦，選秀節目出身的冠軍團體「天王星」（左2到左5）獨家獻唱。（記者廖耀東攝）

    「2023閃耀台中跨年夜」在水湳中央公園舉辦，選秀節目出身的冠軍團體「天王星」（左2到左5）獨家獻唱。（記者廖耀東攝）

    2022/12/20 19:52

    〔記者蘇孟娟／台中報導〕跨年倒數計時，台中今年同樣在水湳中央公園舉辦全國場地最大跨年晚會「2023閃耀台中跨年夜」，台中市新聞局今天公布當天倒數計時會施放188秒的煙火秀，長達6小時的跨年晚會最強卡司輪番上陣，包括情歌天王周興哲、搖滾天團八三夭、人氣天王Bii畢書盡等重量A咖藝人，當紅人氣男團原子少年「天王星」也將在台中跨年晚會獨家演出，更請到韓國音樂才子SHAUN演唱破億神曲「Way Back Home」。

    台中市新聞局長鄭照新說，去年台中跨年晚會吸引逾20萬人潮，預估今年將再現跨年夜人潮盛況，借鏡韓國梨泰院事件，市府規劃防踩踏計畫，會場內人數達約90％，即進行出入口管制，「只出不進」。

    鄭照新說，今年台中跨年晚會從12月31日晚上7點到1月1日凌晨1點，場地選在台北大安森林公園6倍大的水湳中央公園，是全國場地最大、最重量級的跨年晚會，卡司包括甫獲金馬獎最佳原創電影歌曲獎的周興哲，還有林宥嘉、八三夭、畢書盡、五堅情、大淵MUTA、小春Kenzy、告五人、AcQUA源少年、鼓鼓呂思緯等，另有徐懷鈺、閻奕格、江惠儀等。

    從選秀節目「原子少年」脫穎而出的冠軍團「天王星」，今年首度站上跨年晚會舞台，將在台中跨年晚會獨家演出；來自韓國的音樂才子SHAUN更將登台演唱破億神曲「Way Back Home」，讓台中跨年晚會國際化。

    鄭照新指出，接近午夜倒數時刻上演188秒國際高空煙火秀，長達250公尺展演面寬安排近百種煙火花色排列組合，在台中市中心夜空綻放空綻放，讓民眾迎接燦爛新年的到來。

    鄭照新指出，去年台中跨年晚會吸引20萬人潮，今年跨年晚會長達6小時，卡司堅強，估可再吸人潮，借鏡韓國梨泰院事件，今年市府規劃防踩踏計畫，跨年晚會則分3階段防範，場內人數達75％時即啟動防踩踏小組成員就定位準備應變；會場內人數達約90％，開始出入口管制，只出不進，並於管制節點加派警力，管制進入，淨空各出入口及步道，搭配手舉牌及大聲公疏散引導，並有照明車及醫護人員現場待命。

    鄭照新指出，若跨年晚會人數再增加，場內人數約達95％且已屆緊急狀況，將請主持人宣布暫停活動，出入口全面開啟，防踩踏小組成員進行疏散，通知接駁車停止載運民眾到會場，希望讓民眾安全跨年。

    「2023閃耀台中跨年夜」在水湳中央公園舉辦，邀請選秀節目出身的冠軍團體「天王星」、韓國音樂歌手SHAUN等人登台演唱。（記者廖耀東攝）

    「2023閃耀台中跨年夜」在水湳中央公園舉辦，邀請選秀節目出身的冠軍團體「天王星」、韓國音樂歌手SHAUN等人登台演唱。（記者廖耀東攝）

    「2023閃耀台中跨年夜」邀請歌手閻奕格（中）等人登台演唱。（記者廖耀東攝）

    「2023閃耀台中跨年夜」邀請歌手閻奕格（中）等人登台演唱。（記者廖耀東攝）

    「2023閃耀台中跨年夜」在水湳中央公園舉辦，交通局長葉昭甫呼籲搭捷運、台鐵及公車等大眾運輸工具前往，再轉乘4條路線免費接駁公車到達會場，避免塞車。（記者廖耀東攝）

    「2023閃耀台中跨年夜」在水湳中央公園舉辦，交通局長葉昭甫呼籲搭捷運、台鐵及公車等大眾運輸工具前往，再轉乘4條路線免費接駁公車到達會場，避免塞車。（記者廖耀東攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    全台11個跨年、迎曙光懶人包 摃龜多年三仙台沒舉辦
    2022/12/20 16:31

    全台11個跨年、迎曙光懶人包 摃龜多年三仙台沒舉辦
    跨年、迎新年曙光及元旦升旗 來南投清境一次滿足
    2022/12/16 09:39

    跨年、迎新年曙光及元旦升旗 來南投清境一次滿足

    林下良品「環境永續x全民獲利」
    雲林摩天輪跨年煙火配400台無人機 共演2023旺兔耀飛秀
    2022/12/08 12:59

    雲林摩天輪跨年煙火配400台無人機 共演2023旺兔耀飛秀
    高雄跨年第三波卡司揭曉 浩角翔起搭白家綺主持、八三夭壓軸
    2022/12/07 08:32

    高雄跨年第三波卡司揭曉 浩角翔起搭白家綺主持、八三夭壓軸

    蹲不下、站不直的關節退化能回春？
    義大世界跨年煙火999秒 全台首見「立體繪煙火」
    2022/12/01 16:16

    義大世界跨年煙火999秒 全台首見「立體繪煙火」
    配合跨年晚會 桃園機場捷運規劃41小時不收班
    2022/11/30 14:12

    配合跨年晚會 桃園機場捷運規劃41小時不收班
    臺中市今日熱門

    2022 Fun世足

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播